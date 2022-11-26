Сбежавшего заключенного поймали в Кхон-Кэне

Сотрудники системы исполнения наказаний разыскали и вернули за решетку заключенного Бандита Динчантхыка, сбежавшего из-под стражи ночью 25 ноября во время нахождения в больнице округа Пхон провинции Кхон-Кхэн.

Новости Пхукета

26 Ноября 2022, 03:04 PM

Поиски сбежавшего заключенного Бандита Динчантхыка увенчались успехом. Фото: Bangkok Post

Мужчину нашли около полуночи 25 ноября на заброшенном складе примерно в 300 м от больницы Phon Hospital, откуда он сбежал предыдущей ночью. 41-летний заключенный прятался внутри автомобиля, когда его отыскали, пишет Bangkok Post со ссылкой на сегодняшние сообщения тайской прессы.

Как пояснил начальник окружной тюрьмы Пханомкорн Пхотджана, заключенный Динчантхык был доставлен в больницу 24 ноября с жалобами на боли в животе. Тюремный врач заподозрил у мужчины обострение аппендицита и отправил его в медицинское учреждение, где он находился с другим заключенным под охраной трех сотрудников тюрьмы.

Около 2:00 ночи Бандит Динчантхык совершил побег, выбравшись из больницы через окно первого этажа. В процессе он получил легкую травму ноги. Также полиция ранее отмечала, что мужчина был в ножных кандалах.

Руководство исправительного учреждения, откуда сбежал заключенный, объявило награду в 30 тыс. бат за информацию, которая приведет к его поимке. В публикации Bangkok Post не говорится, как именно нашли Бандита Динчантхыка и будет ли выплачена кому-либо эта премия.

На допросе господин Динчантхык заявил, что во время нахождения в тюрьме скучал по семье и боялся, что родные не будут его навещать, «если ему придется провести за решеткой многие годы». Именно это и стало основанием для побега.

Руководство тюрьмы указало, что Бандит Динчантхык был приговорен к тюрьме за наркотики (его признали виновным в хранении 6 тыс. таблеток метамфетамина). При этом официальные лица не сообщили, сколько лет заключения получил Бандит.