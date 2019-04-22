Сбежавшего насильника с расстройством психики нашли в ближайшем храме

Полиция подтвердила обнаружение сбежавшего из дома Сомйота Сэгойя, ранее неоднократно судимого за преступления сексуального характера и проходившего психиатрическое лечение. Мужчину обнаружили в ближайшем к дому буддистском храме.

Новости Пхукета

22 Апреля 2019, 06:19 PM

Фото: Supplied

Информация о поиске 29-летнего Сомйота Сэгойя была распространена полицией сегодня днем. Основанием для этого послужило обращение его матери Калайи Сэгой, сообщившей в правоохранительные органы о том, что проходивший очередной курс психиатрической помощи сын сбежал из дома на Soi Kophai в Сапан-Хине.

В беседе с The Phuket News госпожа Сэгой просила не причинять сыну вреда.

«У него проблемы с психикой. Он не сбегал из больницы, как утверждают некоторые люди в соцсетях. Он уже отбыл свое наказание, жил в моем доме и проходил лечение в Vachira Hospital», – объясняла госпожа Сэгой.

«Если вы его встретите, пожалуйста, не причиняйте ему вреда, у него психическое расстройство. Если вы его увидите, пожалуйста, позвоните в полицию», – просила она.

Сомйот Сэгой был обнаружен позже в тот же день в буддистском храме на Soi Saensook 1. Указанный храм находится примерно в половине километра от дома Калайи Сэгой. Женщине позвонил некий человек и сообщил, что ее сын в храме.

В настоящий момент неизвестно, какие действия полиция планирует предпринять в отношении беглеца. Мужчина находится в полицейском участке Пхукет-Тауна. По неподтвержденным данным, он заявил, что хотел бы вернуться в больницу, а не домой к матери.

Напомним, в беседе с The Phuket News госпожа Сэгой рассказывала, что ее сын пять раз привлекался к ответственности за действия сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних. Причем в одном случае речь шла об изнасиловании.

«Как минимум один раз это произошло в Сураттхани, а также несколько раз здесь, на Пхукете», – заявила госпожа Сэгой.

Первый раз Сомйот был приговорен в возрасте девяти лет и провел три года в колонии для несовершеннолетних. После освобождения он почти сразу получил еще один срок, на этот раз – на два года.

В 15 лет Сомйот Сэгой был приговорен в третий раз. После этого приговора его направили на принудительное лечение в Накхон-Сри-Тхаммарат, после прохождения которого он вернулся на Пхукет.

Четвертый срок Сомйот Сэгой получил в возрасте «двадцати с чем-то». В этот раз его признали виновным в изнасиловании и приговорили к четырем годам тюрьмы и двум годам лечения, которое он проходил в Сураттахани.

После этого мужчина пытался получить некую рабочую специальность в Прачуап-Кхири-Кхане, затем провел один месяц в Патхум-Тхани, но в итоге вернулся на Пхукет и поселился у матери, из дома которой сегодня сбежал.

Полиция не уточнила, было ли Сомйоту Сэгойю официально запрещено покидать место проживания.