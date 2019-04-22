Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Сбежавшего насильника с расстройством психики нашли в ближайшем храме

Полиция подтвердила обнаружение сбежавшего из дома Сомйота Сэгойя, ранее неоднократно судимого за преступления сексуального характера и проходившего психиатрическое лечение. Мужчину обнаружили в ближайшем к дому буддистском храме.

Новости Пхукета

22 Апреля 2019, 06:19 PM
Фото: Supplied

Фото: Supplied

Информация о поиске 29-летнего Сомйота Сэгойя была распространена полицией сегодня днем. Основанием для этого послужило обращение его матери Калайи Сэгой, сообщившей в правоохранительные органы о том, что проходивший очередной курс психиатрической помощи сын сбежал из дома на Soi Kophai в Сапан-Хине.

В беседе с The Phuket News госпожа Сэгой просила не причинять сыну вреда.

«У него проблемы с психикой. Он не сбегал из больницы, как утверждают некоторые люди в соцсетях. Он уже отбыл свое наказание, жил в моем доме и проходил лечение в Vachira Hospital», – объясняла госпожа Сэгой.

«Если вы его встретите, пожалуйста, не причиняйте ему вреда, у него психическое расстройство. Если вы его увидите, пожалуйста, позвоните в полицию», – просила она.

Сомйот Сэгой был обнаружен позже в тот же день в буддистском храме на Soi Saensook 1. Указанный храм находится примерно в половине километра от дома Калайи Сэгой. Женщине позвонил некий человек и сообщил, что ее сын в храме.

В настоящий момент неизвестно, какие действия полиция планирует предпринять в отношении беглеца. Мужчина находится в полицейском участке Пхукет-Тауна. По неподтвержденным данным, он заявил, что хотел бы вернуться в больницу, а не домой к матери.

Напомним, в беседе с The Phuket News госпожа Сэгой рассказывала, что ее сын пять раз привлекался к ответственности за действия сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних. Причем в одном случае речь шла об изнасиловании.

«Как минимум один раз это произошло в Сураттхани, а также несколько раз здесь, на Пхукете», – заявила госпожа Сэгой.

Первый раз Сомйот был приговорен в возрасте девяти лет и провел три года в колонии для несовершеннолетних. После освобождения он почти сразу получил еще один срок, на этот раз – на два года.

В 15 лет Сомйот Сэгой был приговорен в третий раз. После этого приговора его направили на принудительное лечение в Накхон-Сри-Тхаммарат, после прохождения которого он вернулся на Пхукет.

Четвертый срок Сомйот Сэгой получил в возрасте «двадцати с чем-то». В этот раз его признали виновным в изнасиловании и приговорили к четырем годам тюрьмы и двум годам лечения, которое он проходил в Сураттахани.

После этого мужчина пытался получить некую рабочую специальность в Прачуап-Кхири-Кхане, затем провел один месяц в Патхум-Тхани, но в итоге вернулся на Пхукет и поселился у матери, из дома которой сегодня сбежал.

Полиция не уточнила, было ли Сомйоту Сэгойю официально запрещено покидать место проживания.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

В одном из прудов парка Суан-Луанг нашли мертвое тело
Губернатор пригласил жителей Пхукета оставить записи в книгах пожеланий Королю
Cиноптики обещают Пхукету дожди вплоть до пятницы включительно
Конфликт бирманских рабочих из Чалонга завершился убийством
Шесть человек задержаны за нелегальные азартные игры на Пхукете
На Пхукете прошел большой субботник в честь Коронации Рамы Х
Синопотики обещают Пхукету еще три дня дождей
Мотоциклист погиб в столкновении с микроавтобусом
Владельцу особняка на холме дали 30 дней на демонтаж здания
Часть Чернг-Талей останется без электричества 2 мая
На Пхукете продолжает расти число дел по наркотическим статьям
Централизованное водоснабжение на Пхукете возвращается к норме
Расписание событий на Пхукете в дни Коронации Рамы Х
Следовавший с Пхукета в Краби минивэн с туристами вылетел с дороги
У пхукетского наркоторговца изъяли штурмовую винтовку и крупную партию метамфетамина

 

Laguna Property
MontAzure
Thai Residential
Express Carpet and Decor
Ride 4 Kids 2019
Laguna Phuket Marathon 2019

 