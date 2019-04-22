Сбежавшего насильника с расстройством психики нашли в ближайшем храме

Информация о поиске 29-летнего Сомйота Сэгойя была распространена полицией сегодня днем. Основанием для этого послужило обращение его матери Калайи Сэгой, сообщившей в правоохранительные органы о том, что проходивший очередной курс психиатрической помощи сын сбежал из дома на Soi Kophai в Сапан-Хине.
В беседе с The Phuket News госпожа Сэгой просила не причинять сыну вреда.
«У него проблемы с психикой. Он не сбегал из больницы, как утверждают некоторые люди в соцсетях. Он уже отбыл свое наказание, жил в моем доме и проходил лечение в Vachira Hospital», – объясняла госпожа Сэгой.
«Если вы его встретите, пожалуйста, не причиняйте ему вреда, у него психическое расстройство. Если вы его увидите, пожалуйста, позвоните в полицию», – просила она.
Сомйот Сэгой был обнаружен позже в тот же день в буддистском храме на Soi Saensook 1. Указанный храм находится примерно в половине километра от дома Калайи Сэгой. Женщине позвонил некий человек и сообщил, что ее сын в храме.
В настоящий момент неизвестно, какие действия полиция планирует предпринять в отношении беглеца. Мужчина находится в полицейском участке Пхукет-Тауна. По неподтвержденным данным, он заявил, что хотел бы вернуться в больницу, а не домой к матери.
Напомним, в беседе с The Phuket News госпожа Сэгой рассказывала, что ее сын пять раз привлекался к ответственности за действия сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних. Причем в одном случае речь шла об изнасиловании.
«Как минимум один раз это произошло в Сураттхани, а также несколько раз здесь, на Пхукете», – заявила госпожа Сэгой.
Первый раз Сомйот был приговорен в возрасте девяти лет и провел три года в колонии для несовершеннолетних. После освобождения он почти сразу получил еще один срок, на этот раз – на два года.
В 15 лет Сомйот Сэгой был приговорен в третий раз. После этого приговора его направили на принудительное лечение в Накхон-Сри-Тхаммарат, после прохождения которого он вернулся на Пхукет.
Четвертый срок Сомйот Сэгой получил в возрасте «двадцати с чем-то». В этот раз его признали виновным в изнасиловании и приговорили к четырем годам тюрьмы и двум годам лечения, которое он проходил в Сураттахани.
После этого мужчина пытался получить некую рабочую специальность в Прачуап-Кхири-Кхане, затем провел один месяц в Патхум-Тхани, но в итоге вернулся на Пхукет и поселился у матери, из дома которой сегодня сбежал.
Полиция не уточнила, было ли Сомйоту Сэгойю официально запрещено покидать место проживания.