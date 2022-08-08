Сбежавшего из Таиланда нигерийца с оспой обезьян вылечили в Камбодже

Гражданин Нигерии Осмонд Чихазирим Нзерем, сбежавшийся с Пхукета в Пномпень после того, как у него диагностировали оспу обезьян, предстанет перед камбоджийским судом, а затем будет депортирован. От болезни его уже вылечили.

Новости Пхукета

9 Августа 2022, 08:00 AM

Дезинфекция кондоминиума на Пхукете, где останавливался заболевший оспой обезьян гражданин Нигерии. Фото: DDC

Как пояснил официальный представитель Иммиграционного департамента Камбоджи Кео Ваннтхан, господину Нзерему предъявят обвинения в нелегальном пересечение границы страны, а также в нарушении законодательства об эпидемиологическом контроле. Он «отбудет свой срок» и будет выдворен из страны, пишет Bangkok Post, цитируя господина Ваннтхана.

Газета указывает, что еще 6 августа камбоджийские врачи объявили, что полностью вылечили нигерийца. После этого он был помещен на карантин в офисе Иммиграционного департамента. Bangkok Post не указывает, проходит ли Нзерем свой карантин в камере или каким либо еще образом.

Как сообщалось ранее, нигериец приехал в Таиланд в прошлом году по образовательной визе и поселился на Пхукете. 16 июля, он обратился в Bangkok Hospital с жалобой на волдыри на коже и гениталиях. Ему была оказана необходимая помощь и было предписано вернуться в свое жилье на самоизоляцию, однако вместо этого он бросился в бега. На тот момент действительной тайской визы у мужчины уже не было.

Как выяснилось, Нзерем нелегально перешел тайско-камбоджийскую границу в провинции Са-Кэу. Впрочем, уже 23 июля мужчину задержали в Камбодже местные власти.

При этом глава тайского Минздрава Анутин Чарнвиракун заявил, что Бангкок не будет требовать выдачи нигерийца за визовые и эпидемиологические нарушения в Таиланде. По словам министра, он ожидает, что пациент получит в Камбодже надлежащий уход.

«Хорошо, что его там лечат», – заявил господин Чарнвиракун.

Осмонд Чихазирим Нзерем стал первым пациентом в Таиланде с подтвержденной оспой обезьян. После этого было выявлено еще три случая.