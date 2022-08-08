Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Сбежавшего из Таиланда нигерийца с оспой обезьян вылечили в Камбодже

Гражданин Нигерии Осмонд Чихазирим Нзерем, сбежавшийся с Пхукета в Пномпень после того, как у него диагностировали оспу обезьян, предстанет перед камбоджийским судом, а затем будет депортирован. От болезни его уже вылечили.

Новости Пхукета

9 Августа 2022, 08:00 AM
Дезинфекция кондоминиума на Пхукете, где останавливался заболевший оспой обезьян гражданин Нигерии. Фото: DDC

Дезинфекция кондоминиума на Пхукете, где останавливался заболевший оспой обезьян гражданин Нигерии. Фото: DDC

Как пояснил официальный представитель Иммиграционного департамента Камбоджи Кео Ваннтхан, господину Нзерему предъявят обвинения в нелегальном пересечение границы страны, а также в нарушении законодательства об эпидемиологическом контроле. Он «отбудет свой срок» и будет выдворен из страны, пишет Bangkok Post, цитируя господина Ваннтхана.

Газета указывает, что еще 6 августа камбоджийские врачи объявили, что полностью вылечили нигерийца. После этого он был помещен на карантин в офисе Иммиграционного департамента. Bangkok Post не указывает, проходит ли Нзерем свой карантин в камере или каким либо еще образом.

Как сообщалось ранее, нигериец приехал в Таиланд в прошлом году по образовательной визе и поселился на Пхукете. 16 июля, он обратился в Bangkok Hospital с жалобой на волдыри на коже и гениталиях. Ему была оказана необходимая помощь и было предписано вернуться в свое жилье на самоизоляцию, однако вместо этого он бросился в бега. На тот момент действительной тайской визы у мужчины уже не было.

Как выяснилось, Нзерем нелегально перешел тайско-камбоджийскую границу в провинции Са-Кэу. Впрочем, уже 23 июля мужчину задержали в Камбодже местные власти.

При этом глава тайского Минздрава Анутин Чарнвиракун заявил, что Бангкок не будет требовать выдачи нигерийца за визовые и эпидемиологические нарушения в Таиланде. По словам министра, он ожидает, что пациент получит в Камбодже надлежащий уход.

«Хорошо, что его там лечат», – заявил господин Чарнвиракун.

Осмонд Чихазирим Нзерем стал первым пациентом в Таиланде с подтвержденной оспой обезьян. После этого было выявлено еще три случая.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Таиланд продолжит следить за мутациями коронавируса
Туристы из Белоруссии и Испании потерялись на острове Пханган
Полиция Пхукета помогает детям ко Дню Матери
В Патонге провели урок пожаротушения для дошкольников
Ресторан в Пхукет-Тауне обвинили в заоблачных ценах
Пхукет готовится отметить 90-летие Королевы Сирикит
На Пхукете один ребенок случайно застрелил другого из пистолета дедушки-полицейского
Lotus’s планирует 70-80 новых магазинов до конца года
Владелец сгоревшего в Чонбури паба вышел под залог
Таиланд намерен понизить уровень угрозы COVID-19 с октября
Таиланд может поднять МРОТ на 5-8% уже в этом году
Житель Пхукета найден повесившимся у себя в мастерской
Паб, где охранник застрелил посетителя, закрыли на 30 дней
На пхукетском аукционе продали автомобильных номеров на 25 млн бат
Общенациональный семинар по медицине прошел на Пхукете

 

MACNELS SHIPPING PHUKET
QSI International School Phuket
Thai Residential

 