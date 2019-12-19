Сбежавшего из-под стражи американца разыскали в Раваи

Полиция Чалонга повторно задержала 28-летнего гражданина США Эзекиеля Шилони Долсиде, сбежавшего из-под стражи 16 декабря. Мужчина убежал от конвоировавших его полицейских, когда те открыли дверь пикапа-автозака, в котором его привезли в полицейский участок Чалонга из Пхукет-Тауна.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение об обнаружении беглеца от одного из жителей Раваи, который заметил его на незастроенном участке земли у Soi Ari 2. Американец, по словам заметившего его человека, прятался в густых зарослях.

После получения сообщения в указанное место выдвинулся наряд полиции во главе с подполковником Сануном Чанронгронгом и без труда нашел американца. По словам полицейских, тот был «подавлен и истощен».

По словам подполковника Чанронгронгома, из-под стражи он сбежал, поскольку не хотел депортации и занесения в черный список. За время пребывания в Таиланде мужчина успел обзавестись здесь подругой.

После задержания полицейские сперва отвезли господина Долсиде в больницу Chalong Hospital, чтобы удостовериться, что его состояние здоровья не вызывает опасений. Затем мужчину доставили в полицейский участок Чалонга для предъявления новых обвинений в побеге из-под стражи.

Ранее глава полиции Чалонга уже говорил, что у американца нет шансов остаться в Таиланде. При этом до побега обвинения в его адрес включали лишь хранение марихуаны и оверстэй.