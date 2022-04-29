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Сбежавшая из Мьянмы гражданка Таиланда рассказала о сотнях секс-рабынь за границей

Более 300 гражданок Таиланда находятся сейчас в сексуальной эксплуатации в Мьянме и не могут вернуться домой. Об этом заявила тайская работница приграничного казино, сумевшая сбежать из него и попасть назад в Таиланд, переплыв реку Моэй ночью.

Новости Пхукета

29 Апреля 2022, 09:00 AM
Две гражданки Таиланда на тайском берегу реки Моэй. По их словам, они только что сумели сбежать из сексуального рабства в Мьянме.

Две гражданки Таиланда на тайском берегу реки Моэй. По их словам, они только что сумели сбежать из сексуального рабства в Мьянме.

Как пишет Bangkok Post, неназванная гражданка Таиланда обратилась с заявлением в полицию 28 апреля. Она рассказала, что в начале года увидела в интернете предложение о работе за границей, которое рекламировал некий онлайн-инфлюенсер. Блогер заверял, что девушки приглашаются для работы в PR и индустрии развлечений, а о сексуальных услугах речи не идет.

Заявительница решила попробовать заработать в Мьянме. Местом трудоустройства оказалось казино в приграничном городе Мьявади, где ей сразу заявили, что вариантов два: оказание сексуальных услуг клиентам или выкуп себя за 25 тыс. бат. По словам потерпевшей, в аналогичных обстоятельствах сейчас находятся около 300 тайских женщин.

Bangkok Post отмечает со ссылкой на работника правозащитной сети Survive Экапопа Лыангпрасерта, что заявительнице и еще одной женщине удалось сбежать из казино 10 апреля во время ночной пересменки бирманской охраны, состоящей из солдат. Тайки успели добежать до границы и смогли переплыть разделяющую Таиланд и Мьянму реку Моэй. На другом берегу их встретили тайские военные, которые сами не могли перейти границу для оказания помощи соотечественницам.

Глава отдела Королевской полиции Таиланда по противодействию торговле людьми генерал-майор Виват Кхамчамнан заявил, что полученная от женщины информация проверяется.

 

 

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