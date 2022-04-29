Сбежавшая из Мьянмы гражданка Таиланда рассказала о сотнях секс-рабынь за границей

Более 300 гражданок Таиланда находятся сейчас в сексуальной эксплуатации в Мьянме и не могут вернуться домой. Об этом заявила тайская работница приграничного казино, сумевшая сбежать из него и попасть назад в Таиланд, переплыв реку Моэй ночью.

Новости Пхукета

29 Апреля 2022, 09:00 AM

Две гражданки Таиланда на тайском берегу реки Моэй. По их словам, они только что сумели сбежать из сексуального рабства в Мьянме.