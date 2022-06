Сайт The Phuket News получил премию APAC Insider как лучший новостной портал Таиланда в 2022 году

Сайт газеты The Phuket News получил награду в номинации «Лучшая новостная онлайн-платформа 2022 в Таиланде» на региональной бизнес-премии APAC Insider South East Asia Business Awards.

Фото: APAC Insider

Организаторы премии из журнала APAC Insider Magazine отметили в пресс-релизе, что последние два года оказались серьезным вызовом для бизнеса по всему миру, но «Юго-Восточная Азия как регион показала уверенную способность находить путь к успеху».

Газета The Phuket News – вместе с тайской Khao Phuket и русскоязычными «Новостями Пхукета» издается компанией Class Act Media. Также в портфель продуктов группы входят радиостанция

Live 89.5, телепроект Phuket News TV, журнал Window on Phuket и ресторанный гид Where to Eat (как продукты IMAGE asia).

Комментируя награду APAC Insider Magazine, генеральный менеджер Class Act Media Джейсон Бэван поблагодарил всех сотрудников компании и отдельно – читателей, слушателей, зрителей и рекламодателей.

«Без вашей помощи и обратной связи мы не смогли бы добиться этой награды. Она подчеркивает важность локальных медиа, помогающих местному сообществу быть информированным и говорить друг с другом. Четкая коммуникация – ключ к здоровому обществу», – заявил господин Бэван.