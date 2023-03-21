Санук индивидуального покроя. Рецепт получения удовольствия от Фестиваля гастрономии в Пхукет-Тауне

Ежегодный Фестиваль гастрономии в Пхукет-Тауне пройдет с 28 марта по 3 апреля в Сапан-Хине. Как и в прежние годы, организаторы приглашают «фуди и туристов» познакомиться с местной кухней... но мало что делают, чтобы хотя бы заинтриговать гостей острова, не говоря уже о том, чтобы облегчить это знакомство. Впрочем, если вы готовы делать свой санук сами, то добро пожаловать. Фестиваль проходит уже в 25-й раз.

Роман Воробьев

В 2015 году Пхукет был включен в список креативных городов ЮНЕСКО как город гастрономии и с тех пор гордится этим фактом. Вот и на презентации стартующего 28 марта Фестиваля гастрономии в Пхукет-Тауне не обошлось без упоминания почетного статуса. Однако многие ли экспаты, не говоря уже о туристах, могут назвать хотя бы полдюжины местных, пхукетских блюд? Да и ладно полудюжины. Ведь отмечая вхождение в список ЮНЕСКО остров не мог не выбрать материальный символ, конкретное блюдо, с которым он в этот клуб входил. Кто назовет его?

Фестиваль гастрономии в Пхукет-Тауне, по идее, призван показать все это – но не покажет. Мероприятие будет проходить ежевечерне с 28 марта по 3 апреля, а местом проведения, как и прежде, выступит парк в Сапан-Хине. На пресс-конференции президент Клуба торговцев едой Пхукет-Тауна Паначай Васанарунгруангсук, конечно, произнес дежурные слова о том, что на 25-е по счету мероприятие приглашаются «фуди и туристы, как тайцы, так и иностранцы». Однако сам выбор локации свидетельствует, что «способствовать распределению доходов среди местного населения» будет самое местное население.

На пресс-конференции не обошлось и без обязательных слов об экологической сознательности участников фестиваля, которые, конечно же, воздержатся от использования пластиковых лоточков. А вот без чего обошлось, так это без того, чтобы назвать хотя бы одно пхукетское блюдо, которое стоит попробовать. Обещается – цитирую – «разнообразие еды, включая острую еду, сладкую еду, напитки и дары моря, которые будут главными на мероприятии этого года». Жутко увлекательно. Интригует как исход матча «Реал» – «Торпедо».

Несмотря на приведенные выше три абзаца старческого ворчания, я обязательно поеду в Сапан-Хин за местной едой и местной же ненапряжной атмосферой тайского санука. Фестивальная площадка там всегда организована из рук вон плохо, но ведь есть сам парк на берегу моря, где и можно будет расположиться с выбранным под настроение ужином.

Пожалуй, главный секрет получения удовольствия от тайского фестиваля – не ждать, что кто-то организует тебе санук, кроме тебя самого. Тайцы как раз и не нуждаются в этом, прекрасно справляясь собственными силами. И залетному туристу стоит поступить так же.

Для меня оптимальным вариантом стали тематические заходы на такие мероприятия. К примеру, одну из недавних ярмарок я посвятил тайским шашлычкам с севера до юга. Сперва были шпажки с соусом мала и фаршированные зеленые перцы, которых я до этого даже и не видел. Второй переменой блюд выступили классические сатэ с арахисовым соусом. Можно было бы взять гай галэ – полнейшую мусульманскую классику тайского юга – но поленился отмывать руки и лицо от ярко-красного соуса, что в случае с галэ неизбежно, как сами знаете что у студентов при выезде на колхозную картошек. Под занавес вечера я прошелся по исанским рядам, где прихватил нэм на шпажке, пакетик с шариками сай крока и прочее, чем это добро полагается захрустывать. Такое вот шашлычное путешествие по Таиланду.

Можно выбрать прямо противоположную стратегию и сконцентрироваться на каком-то одном регионе – да хотя бы на самом Пхукете. Возьмите чили-пасту нам прик гунг сиеб, возьмите свежие роллы попиа сод, попробуйте устрицу с острым соусом и без. Если повезет, возьмите миенг кхам, если найдется уже свернутым. Или вертите сами, коли моторика позволяет.

Сейчас на большинстве ярмарок блюда на лотках даже подписаны на английском, что выгодное отличает такие мероприятия от обычного рынка. Однако – что на рынке, что на ярмарке – вы должны быть сами себе шеф-поваром, составляющим сет-меню, а заодно организатором развлекательной программы и немножко сомелье.

Упомянутое в самом начале фирменное блюдо Пхукета – это карри с лобстером. Однако его, как и хоккиенскую лапшу или гэнг сом лучше есть в ресторане, просто потому что удобнее. Вам ничто не мешает поужинать на фестивале полноценными блюдами – и сотни тайцев именно так и поступят. Однако лично я для себя понял, что мне милей не сидеть с пластиковой тарелкой за пластиковым столом, а пристроиться под казуариной и выедать руками с лепешки кебаб, запивая его газировкой со вкусом соленого личи. Вдали от любопытных глаз и со стопкой салфеток для посттрапезной гигиены. Кебаб из Ко-Кэу – дело интимное.

Тайская ярмарка как раз и хороша своим простецким сануком и тем, что не диктует правил. Я уверен, что организаторы вновь ничего не сделают, чтобы фестиваль в Сапан-Хине собрал туристов и показал им местную кухню и местный лайфстайл Но, возможно, тайцы и правы, что оставляют это себе и немногочисленным примкнувшим иностранцам. Я вот точно примкну.