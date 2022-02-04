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Sandbox и Test & Go принесли экономике Пхукета 32 млрд бат

Официальные лица отчитались о ходе программ Phuket Sandbox и Test & Go. В ходе телеконференции с Центром по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) местные власти заявили, что с 1 июля 2021 года по 1 февраля 2022 года остров принял 272,6 тыс. туристов. Их прямые траты составили 14 млрд бат, а общий эффект для экономики – 32 млрд бат.

Новости Пхукета

4 Февраля 2022, 06:22 PM
Sandbox и Test & Go принесли экономике Пхукета 32 млрд бат. Фото: PR Phuket

Sandbox и Test & Go принесли экономике Пхукета 32 млрд бат. Фото: PR Phuket

Фото: Иммиграционное бюро Пхукета

Фото: Иммиграционное бюро Пхукета

Фото: Иммиграционное бюро Пхукета

Фото: Иммиграционное бюро Пхукета

Фото: Иммиграционное бюро Пхукета

Фото: Иммиграционное бюро Пхукета

Фото: Минздрав Пхукета

Фото: Минздрав Пхукета

Как заявил вице-губернатор Пичет Панапонг 3 февраля, в среднем турист проводил на острове восемь ночей, средние траты на человека составляли 55 тыс. бат.

«В сфере медицины и готовности системы общественного здравоохранения Пхукет первым в стране запустил централизованную платформу POCC Home Isolation», – добавил вице-губернатор.

«Носители вируса без серьезных симптомов могут лечиться дома. У них есть возможность связаться с больницей через страницу POCC на Facebook или по горячей линии 1131. Это обеспечивает всем равный доступ к соответствующей медицинской помощи», – добавил он.

Кроме того, по словам вице-губернатора, остров уже почти полностью вакцинирован. Из целевого населения в 547,6 тыс. человек одну дозу вакцины получили 88,42%, две дозы – 85,62%. Еще 56,02% получают третью бустерную дозу, а 19,51% – четвертую. Вакцинацию проходят и дети в возрасте от пяти до 11 лет.

«Прямо сейчас Пхукет ускоряет формирование коллективного иммунитета за счет усиленным кампаний по призыву людей получать четвертую дозу, регистрируясь на прививку через сайт PhuketMustWin», – добавил господин Панапонг.

«В результате вакцинации жители Пхукета имеют иммунитет для противостояния болезни», – заявил он.

По словам господина Панапонга, большинство заражений среди местных жителей бессимптомны или сопровождаются легкими симптомами.

«Это пациенты «зеленой» группы, которые могут лечиться дома», – заявил вице-губернатор.

Также чиновник привел статистику по прибытиям на остров с 1 ноября в рамках схем Phuket Sandbox и Test & Go. За три месяца по программе Phuket Sandbox остров принял 120,4 тыс. человек, по программе Test & Go – 96,8 тыс., по схеме альтернативного карантина (для не вакцинированных) – 588 человек.

Среди прибывших лидируют россияне (40,3 тыс.), немцы (20,7 тыс.), британцы (16,1 тыс.), шведы (11,7 тыс.) и французы (10,4 тыс.). На долю тайских граждан пришлось 8,7 тыс. прибытий.

 

 

 

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