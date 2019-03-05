Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Самолет ВВС Таиланда совершал аварийную посадку у буддистского храма

Двое пилотов и техник ВВС Таиланда получили легкие травмы при аварийной посадке самолета АU-23 Peacemaker в провинции Сонгкхла. Самолет сел неподалеку от буддистского храма, совсем немного не долетев до аэродрома назначения.

Новости Пхукета

5 Марта 2019, 04:30 PM
Фото: Bangkok Post / Supplied

Фото: Bangkok Post / Supplied

Как пишет Bangkok Post, инцидент произошел около полудня на территории округа Кхлонг-Кхой-Кхонг провинции Сонгкхла. Во время подлета к аэродрому назначения у самолета U-23 Peacemaker возникли проблемы с двигателем, и пилоту пришлось совершить аварийную посадку неподалеку от буддистского храма Wat Bang Sala.

В публикации Bangkok Post место аварийной посадки указано как территория храма. Но если судить по фотографиям и видео с места событий, самолет не задел никаких храмовых построек и сел в джунглях на достаточном удалении от них.

В момент аварийного полета на борту самолета находились двое пилотов и техник. Все они получили легкие травмы и были доставлены в одну из местных больниц.

Разбившийся АU-23 Peacemaker – американская боевая версия многоцелевого одномоторного самолета Pilatus PC-6 Porter середины прошлого века. Все самолеты данного типа были построены для использования американскими силами во Вьетнамской войне, а затем проданы Таиланду. В оригинальной версии экипаж самолета должен состоять не из двух пилотов и техника, а из двух пилотов и стрелка. Впрочем, в ВВС Таиланда эти самолеты используются как транспортные/многоцелевые.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Пострадавший от нападения собак финский мальчик возвращается домой
Thai Airways возобновляет полеты в Европу в нормальном режиме
Полиция восьмого региона отчиталась о предвыборном разоружении на юге Таиланда
Рейс Петербург-Краби задержался в пути из-за ситуации в Кашмире
Thai Airways отменила 10 рейсов из Бангкока в Европу 28 февраля
СМИ: Турист из Китая, лившийся на отдыхе ноги, поблагодарил Таиланд за гостеприимство
В Краби выписали из больницы ребенка, пострадавшего от бродячих собак
Ввод балльной системы штрафов за нарушения ПДД стал на шаг ближе
Бродячие собаки напали на ребенка в Ао-Нанге
Суд в Таиланде одобрил экстрадицию в США задержанного в 2016 году россиянина
В ходе антинаркотического рейда в Краби изъяли арсенал оружия
Таиланд будет отдыхать в Сонгкран пять дней
Россиянин погиб в результате падения с четвертого этажа в аэропорту Бангкока
Тайские ГЭС прирастут солнечными панелями
Россиянка попала в отбойное течение во время вечернего купания на Ланте

 

Laguna Property
MontAzure
QSI Food Competition 2019
Laguna Phuket Marathon 2019
Express Carpet and Decor
Thai Residential
Sunday Brunch Club
777 Beach Condo

 