Самолет ВВС Таиланда совершал аварийную посадку у буддистского храма

Двое пилотов и техник ВВС Таиланда получили легкие травмы при аварийной посадке самолета АU-23 Peacemaker в провинции Сонгкхла. Самолет сел неподалеку от буддистского храма, совсем немного не долетев до аэродрома назначения.

Новости Пхукета

5 Марта 2019, 04:30 PM

Фото: Bangkok Post / Supplied

Как пишет Bangkok Post, инцидент произошел около полудня на территории округа Кхлонг-Кхой-Кхонг провинции Сонгкхла. Во время подлета к аэродрому назначения у самолета U-23 Peacemaker возникли проблемы с двигателем, и пилоту пришлось совершить аварийную посадку неподалеку от буддистского храма Wat Bang Sala.

В публикации Bangkok Post место аварийной посадки указано как территория храма. Но если судить по фотографиям и видео с места событий, самолет не задел никаких храмовых построек и сел в джунглях на достаточном удалении от них.

В момент аварийного полета на борту самолета находились двое пилотов и техник. Все они получили легкие травмы и были доставлены в одну из местных больниц.

Разбившийся АU-23 Peacemaker – американская боевая версия многоцелевого одномоторного самолета Pilatus PC-6 Porter середины прошлого века. Все самолеты данного типа были построены для использования американскими силами во Вьетнамской войне, а затем проданы Таиланду. В оригинальной версии экипаж самолета должен состоять не из двух пилотов и техника, а из двух пилотов и стрелка. Впрочем, в ВВС Таиланда эти самолеты используются как транспортные/многоцелевые.