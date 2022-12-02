Самолет VietJet отменил вылет с Пхукета из-за лишних пассажиров на борту

Около 300 пассажиров Thai VietJet не смогли вылететь с Пхукета в Бангкок 1 декабря из-за того, что один самолет не прилетел на остров вовремя, а второй случайно перегрузили при попытке подсадить на борт пассажиров, которые должны были лететь на первом.

Новости Пхукета

2 Декабря 2022, 04:22 PM

Заявление АоТ Phuket в связи с инцидентом в ночь с 1 на 2 декабря. Фото: AoT Phuket / TAC Phuket

Курьезный сбой в работе Thai VietJet заставил почти 300 пассажиров ночевать на Пхукете в ожидании вылета в Бангкок, запланированного на 1 декабря, но состоявшегося лишь 2 числа.

Появившуюся в соцсетях информацию о «застрявших» на Пхукете пассажирах подтвердил сегодня (2 декабря) пхукетский филиал госкорпорации Airports of Thailand (AoT Phuket), которая управляет местным аэропортом.

Согласно объяснению AoT, около полуночи пилот рейса VZ309 авиакомпании Thai VietJet запросил у диспетчеров разрешения прервать взлет и вернуться со взлетно-посадочной полосы к терминалу из-за того, что пассажиров на борту оказалось больше, чем кресел.

Диспетчеры дали добро на возвращение, но предпринять повторную попытку вылета пилоты уже не смогли, потому что ВПП закрылась на заранее анонсированное техническое обслуживание, которое должно было проходить с 23:00 до 7:30, пояснила AoT.

Согласно заявлению оператора аэропорта, Thai VietJet организовала размещение пассажиров на ночь, а в 10:34 прервавший взлет рейс VZ309 все же вылетел в Бангкок.

Госкорпорация пояснила, что ситуация возникла из-за того, что запланированный на 1 декабря рейс VZ2304 из Бангкока «не смог сесть на Пхукете». Соответственно, у компании не было самолета для выполнения обратного рейса VZ2305 в Бангкок и она приняла решение пересадить часть пассажиров на рейс VZ309. При дозагрузке рейса произошла ошибка, пассажиров на борту оказалось больше нормы и этот полет тоже сорвался.

Объяснение AoT подтверждается данными FlightRadar24. Согласно информации с сайта, 1 декабря один лайнер Airbust A320 должен был совершать рейсы VZ2304-VZ2305 из Бангкока на Пхукете и обратно, а другой – рейсы VZ308-VZ309 по тому же маршруту. Это были последние два из семи запланированных на день рейсов Бангкок-Пхукет-Бангкок.

Первый борт должен был сесть на Пхукете в 19:55 вечера 1 декабря, но задержался на 12 часов и прилетел только в 7:48 утра 2 декабря. Второй борт прилетел вовремя, но запланированный на 21:20 вылет обратно в столицу не состоялся по не указанным причинам.

На FlightRadar24 не фиксируются отмененные взлеты, подобные описанному в сообщении AoT. Поэтому на сайте говорится лишь о том, что рейс VZ2305 вылетел с Пхукета в Бангкок в 8:56 утра 2 декабря, а рейс VZ309 – в 10:34.

Оба маршрута обслуживают лайнеры Airbus A320 c пассажировместимостью порядка 140 человек, что объясняет слова о 300 пассажирах, «застрявших» на Пхукете на ночь.

Авиакомпания Thai VietJet пока не делала публичных заявлений в связи с инцидентом. При этом пользователей соцсетей волнует не только 12-часовая задержка двух рейсов, но и тот факт, что на борту лайнера оказались лишние пассажиры (или пассажир), что выяснилось только в процессе взлета, когда все уже должны были сидеть на своих местах.

Также неизвестно, почему рейс VZ309 взлетал в полночь (как говорит АоТ), хотя в расписании стояло время 21:20.