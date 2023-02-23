Самолет Thai Smile совершил вынужденную посадку на Пхукете

Инцидент в международном аэропорту Пхукета произошел около 13:00 среды, 22 февраля, сообщила сегодня (23 числа) страница Phuket Info Center. Пхукетский офис госкорпорации Airports of Thailand (AoT Phuket) и Thai Smile пока не комментировали произошедшее публично.
При посадке лайнер А320 задела полосу хвостовой частью фюзеляжа, так что сотрудникам аэропорта затем пришлось срочно ремонтировать ВПП. Работы заняли час – с 13:55 по 14650. В течение указанного времени полоса была закрыта, что помещало взлететь и сесть «примерно 20 рейсам».
Пассажиры благополучно покинули самолет, информации о пострадавших не поступало. Сейчас техники проверяют лайнер и производят необходимый ремонт. О характере неисправности двигателя, вызвавшей вынужденную жесткую посадку, ничего неизвестно.