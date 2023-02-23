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Самолет Thai Smile совершил вынужденную посадку на Пхукете

Самолет тайского авиаперевозчика Thai Smile, бюджетной дочерней авиакомпании THAI Airways International, совершил вынужденную посадку на Пхукете из-за проблем с двигателем. Посадка получилась жесткой, полосу пришлось ремонтировать, самолет тоже отправили на проверку и ремонт.

Новости Пхукета

23 Февраля 2023, 03:52 PM
Лайнер А320 совершил экстренную посадку на Пхукете. Фото: Phuket Info Cenrer

Лайнер А320 совершил экстренную посадку на Пхукете. Фото: Phuket Info Cenrer

Лайнер А320 совершил экстренную посадку на Пхукете. Фото: Phuket Info Cenrer

Лайнер А320 совершил экстренную посадку на Пхукете. Фото: Phuket Info Cenrer

Инцидент в международном аэропорту Пхукета произошел около 13:00 среды, 22 февраля, сообщила сегодня (23 числа) страница Phuket Info Center. Пхукетский офис госкорпорации Airports of Thailand (AoT Phuket) и Thai Smile пока не комментировали произошедшее публично.

При посадке лайнер А320 задела полосу хвостовой частью фюзеляжа, так что сотрудникам аэропорта затем пришлось срочно ремонтировать ВПП. Работы заняли час – с 13:55 по 14650. В течение указанного времени полоса была закрыта, что помещало взлететь и сесть «примерно 20 рейсам».

Пассажиры благополучно покинули самолет, информации о пострадавших не поступало. Сейчас техники проверяют лайнер и производят необходимый ремонт. О характере неисправности двигателя, вызвавшей вынужденную жесткую посадку, ничего неизвестно.

 

 

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