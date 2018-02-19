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Самолет NokAir совершил вынужденную посадку после остановки двигателя

У самолета Bombardier Q400, выполнявшего рейс номер DD9407 из Сакон-Накхона в Бангкок, остановился в полете двигатель, однако пилоты смогли благополучно посадить машину.

Новости Пхукета

19 Февраля 2018 17:49:04

Инцидент на рейсе DD9407 авиакомпании NokAir произошел во второй половине дня 18 февраля, пишет газета Bangkok Post. Лайнер Bombardier Q400 с 84 пассажирами на борту вылетел из Сакон-Накхона в районе 15:10 и должен был сесть в Бангкоке в 16:35, однако через несколько минут после взлета у самолета прекратил работать один из двигателей.

Пилоты приняли решение о возвращении в аэропорт вылета и благополучно посадили машину. Никто из пассажиров или членов экипажа в ходе происшествия не пострадал. Пассажиры были доставлены в Бангеок другим рейсом в тот же день.

Некоторые из пассажиров сняли произошедшее на видео и выложили ролики в социальные сети, где они получили широкий резонанс. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной остановки двигателя.

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Самолет NokAir совершил вынужденную посадку после остановки двигателя
Самолет NokAir совершил вынужденную посадку после остановки двигателя
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