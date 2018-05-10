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Самолет KLM экстренно сел на Пхукете из-за задымления в салоне

Перегревшийся мобильный телефон одного из пассажиров заставил пилотов KLM совершить незапланированную посадку на Пхукете по пути из Амстердама в Куала-Лумпур.

Новости Пхукета

10 Мая 2018 11:17:08

Лайнер Boeing 777-300 авиакомпании KLM. Photo: Patrick Kop / KLM
Лайнер Boeing 777-300 авиакомпании KLM. Photo: Patrick Kop / KLM

Лайнер Boeing 777 авиакомпании KLM, выполнрявший рейс KL 809 из Амстердама в Куала-Лумпур, совершил экстренную посадку на Пхукете во второй половине дня 9 мая.

Пилоты приняли решение о необходимости приземления после того, как у одного из пассажиров перегрелся и задымился мобильный телефон. Информацию об инциденте «Новостям Пхукета» сегодня подтвердил генеральный менеджер пхукетского аэропорта Пет Чанчарон.

«В 12:41 дня капитан запросил экстренную посадку из-за дыма в пассажирском салоне, после того как бортпроводники обнаружили, что телефон одного из пассажиров перегрелся и начал испускать дым», – рассказал господин Чанчарон.

По словам главы аэропорта, голландскому самолету оперативно предоставили возможность для посадки, после чего все 224 пассажира были  размещены в отелях. Они должны вылететь в Куала-Лумпур сегодня около полудня.

Авиакомпания KLM уже опубликовала на своем сайте сообщение об инциденте, также назвав в качестве причины экстренной посадки перегревшийся мобильный телефон.

«Самолет безопасно приземлился, ни в один из моментов полета угрозы для пассажиров и членов экипажа не было», – заявила KLM.

По оценкам авиакомпании, ввиду экстренной посадки пассажиры лайнера прибудут в Малайзию на 18 часов позже запланированного срока. Из-за инцидента также пришлось отменить рейс из Куала-Лумпур в Джакарту и обратно, который должен был выполнять тот же самолет.

 

 

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