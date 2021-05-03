Самоизоляция на дому предложена как альтернатива карантину

С ростом числа выявленных заболеваний COVID-19 на Пхукете растет и число лиц, которых медики классифицируют как находящихся в зоне риска в виду контактов с заболевшими. Последние, согласно действующим правилам, должны отправляться на 14-дневную изоляцию в специально выделенных отелях (их не стоит путать с отелями ASQL для приезжающих). Однако в ходе третьей вспышки COVID-19 Пхукет столкнулся с тем, что свободных мест в отелях для лиц из группы становится все меньше. На этом фоне власти рассматриваются вариант самоизоляции на дому, если это не создает угроз другим лицам, проживающим там же.

Новости Пхукета

3 Мая 2021, 08:09 PM

Фото: PR Phuket

Новость о возможности самоизоляции на дому (для лиц, контактировавших с подтвержденными зараженными) озвучил вице-губернатор Пичет Панапонг. Заявление чиновник сделал в ходе инспекции отеля «локального карантина» Nai Yang Beach Resort & Spa в северной части Пхукет 30 апреля. Вместе с вице-губернатором участие в инвпекции принимали глава местного офиса Минздрава (РРНО) Кусак Кукьяттикун и медицинские специалисты.

Вице-губернатор пояснил, что для лиц из группы риска (имевших контакты с заболевшими) выделено два отеля в Таланге Airport Hotel и Nai Yang Beach Resort & Spa. Проведенные в них модификации и внедренные процедуры признаны удовлетворительными.

Всего за период с 3 по 30 апреля под наблюдение были помещены 1350 человек, половина из которых были размещены на карантин в отелях, а остальные проходили или проходят самоизоляцию дома.

«Сейчас около 549 человек остаются в отелях, а еще 500-600 – на самоизоляции в своих домах», – отметил вице губернатор.

Всего на Пхукете для прохождения изоляции имеются 510 отельных номеров. В округе Кату изоляция проводится в отеле Royal Paradise Hotel in Patong, где есть 150 номеров. Еще 150 номеров для жителей района Мыанг-Пхукет имеются в отеле The Recenta Hotel в Пхукет-Тауне, в округе Таланг людей размещают в Nai Yang Beach Resort & Spa (133 номера) и Airport Hotel (73 номера).

«Большинство из лиц высокого коронавирусного риска сейчас почти полностью находятся в карантине», – заявил господин Панапонг.

«В результате некоторые из лиц высокого риска сейчас привязаны к своим домам. Если официальные лица сочтут домашнюю самоизоляцию возможной (например, когда в доме можно выделить комнату для человека из группы риска без какого-либо влияния на семью или поместить в карантин всю семью целиком), медицинские сотрудники будут следить за симптомами у лиц из групп риска и брать у них анализы на 5 и 13 день самоизоляции», – рассказал вице-губернатор

«Нам требуется значительное количество номеров, так что правительству приходится тратить большие деньги на их оплату, даже если мы платим по специальной правительственной цене. По этой причине мы разрешаем самоизоляцию на дому, если это можно сделать безопасно. Но если это невозможно, пациент из группы риска должен быть помещен в карантинный отель. Необходимо увеличить доступный номерной фонд для обеспечения максимальной безопасности», – добавил он.

Отметим, что идею самоизоляции на дому еще 24 апреля озвучивал глава Департамента медицинских услуг при Минздраве Таиланда. Как отмечал глава ведомства Сомсак Акксилп, сотрудники департамента единогласно поддержали план.

«Лиц с положительными анализами но без симптомов должны проходить лечение в больницах или в специально выделенных правительство местах не менее 10 дней после положительного теста, а затем восстанавливаться в течение 14 дней на дому», – объяснял суть плана господин Акксилп.

«Инфицированные лица с легкими симптомами должна в течение 10 дней проходить лечение в больницах до исчезновения симптомов. При наличии симптомов и после 10 дней предполагает продолжение лечения в больнице или выделенном государством месте в течение 2-4 суток, а затем 14-дневное восстановление на дому на дому. Однако во время восстановления на дому пациенты должны строго следовать предписаниям, полученным от медиков при выписке из больницы», – продолжал он.

Как отмечал господин Акксилп, медицинские работники должны в течение все 14 дней контролировать восстанавливающихся на дому пациентов, чтобы быть уверенными в эпидемиологической безопасности. При появлении у пациента симптомов, тот может связаться с больницей или другим медицински учреждением в любое время суток», – отмечал чиновник Минздрава.