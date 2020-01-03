Самое большое празднование День Австралии готовится на Май-Кхао

Проект Destination Mai Khao Beach объявил о проведении крупнейшего за все время празднования Дня Австралии на Пхукете. Вечеринка состоится в воскресенье, 26 января, в пляжном клубе M Beach Club на пляже Май-Кхао.

Партнерский материал

3 Января 2020, 03:56 PM

Самое большое празднование День Австралии готовится на Пхукете.

Гостей M Beach Club ждет настоящее австралийское меню от международной команды шеф-поваров отелей Май-Кхао. Среди прочего кулинарная команда обещает импортное мясо, дары моря, пироги с начинкой из мяса кенгуру и прочие любимые блюда жителей Австралии.

Музыку для гостей обеспечит настоящая австралийская группа и профессиональный диджей, а радиостанция Live 89.5 будет вести прямой эфир с праздника.

Также в программе дня значатся различные австралийские игры и конкурсы, включая пляжный крикет, метание шлепок на точность, конкурс по поеданию торта-безе «Павлова». Изобилие призов тоже будет присутствовать.

Добраться до M Beach Club в день события будет легко. Организаторы организуют трансфер от Boat Avenue и Boat Lagoon в 11:30 и 13:30 с возвращением в 16:30 и 18:30 (стоимость – 100 бат с человека в одну сторону).

Destination Mai Khao Beach – партнерский проект Sala Phuket Mai Khao Beach Resort, Renaissance Phuket Resort & Spa, JW Marriott Phuket Resort & Spa, M Beach Club и Anantara Mai Khao Phuket Villas по совместному маркетинговому продвижению пляжа Май-Кхао как места проведения отпусков, встреч, деловых мероприятий, конференций, свадеб и других событий.

Май-Кхао – это территория уникальной курортной атмосферы люксового уровня, протянувшаяся вдоль самого длинного пляжа на Пхукете в считанных минутах от международного аэропорта Пхукета. Участники партнерства Destination Mai Khao Beach располагаются либо рядом с национальным парком, либо на его территории, поэтому поддерживают отказ от одноразового пластика и стремятся поддерживать как местное население, так и экосистему.

Стоимость участия в крупнейшем на Пхукете праздновании Дня Австралии – 999++ бат с человека (доступны разнообразные буфеты и кулинарные станции, еда без ограничений). В течение четырех часов также будут доступны пакетные предложения по напиткам с всевозможными составляющими за 1499++ с человека.

Заказать места и получить дополнительную информацию можно непосредственно в M beach Club по эл. почте mbeachclub.phuket@minor.com и телефону 076-336111.