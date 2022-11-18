Саммит АТЭС в Бангкоке начался с уличных столкновений

Саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС, АРЕС) начался в Бангкоке в пятницу, 18 ноября. Пока лидеры региональных экономик ведут переговоры, полиция разгоняет на улицах демонстрантов резиновыми пулями. Впрочем, в высоких кабинетах также не стоит ждать согласия по абсолютно всем вопросам.

Новости Пхукета

18 Ноября 2022, 04:12 PM

Столкновения демонстрантов и полиции у Монумента демократии в Бангкоке утром 18 ноября. Фото: AFP

Несмотря на предупреждения полиции, противники саммита АТЭС все же вышли утром 18 ноября на улицы тайской столицы и не только на улицы, но и за пределы отведенной им площади. По состоянию на середину дня силовики арестовали не менее восьми человек. При разгоне демонстрации на Din So Rd. у знаменитого бангкокского Монумента демократии полиция применила по участникам шествия огнестрельное оружие, заряженное нелетальными боеприпасами.

Как пишет Bangkok Post, полицейские пустили в ход резиновые пули, когда группа демонстрантов, именующая себя «Граждане остановят АТЭС 2022» начала движение по Din So Rd. к Национальному центру конвенций имени Королевы Сирикит, являющемуся основной площадкой саммита. Все происходило в районе 10:00 утра, но стрельба началась не сразу.

Полиция потребовала, чтобы демонстранты вернулись на выделенну» им площадь перед городской администрацией. Протестующие отказались и сами выдвинули полицейским ультиматум, давнем тем «20 минут на подготовку перед тем, как группа начнет движение».

Затем демонстранты приблизились к полицейским автомобилям и перекрывающим улицу заграждениям. Начались столкновения. Укрывавшиеся за щитами полицейские работали дубинками, но огнестрельное оружие не применяли.

В ходе первого раунда столкновений были задержаны восемь человек. Толпа начала скандировать требование, чтобы их отпустили, но полицейские проигнорировали толпу.

Активистка Патсаравали «Майнд» Танакитвибунпон произнесла с крыши автомобиля речь, в которой раскритиковала правительство и полицию за применение силы к представителям гражданского общества, а также повторила требование отпустить задержанных.

Как пишет Bangkok Post, госпожа Танакитвибунпон начала говорить в 10:05. Стрельба началась в 10:12. Газета не указывает, что послужило триггером к открытию огня полицейскими.

«Полиция стреляла в нас резиновыми пулями, хотя мы не были вооружены. У нас вообще не было планов нападать на них. Они говорили, что дадут нам пройти, чтобы мы могли подать петицию со своими требованиями», – заявила активистка.

«Вот что происходит при правительстве, которым руководит генерал Прают Чан-Оча. У полиции нет [морального] стержня и они выбирают применение насилия против людей. Пять демонстрантов пострадали, многие были арестованы», – добавила она.

Что касается самого саммита, то в этом году встреча лидеров азиатско-тихоокеанским экономик, как пишет Bangkok Post, будет, прежде всего, посвящена сдерживанию роста мировых цен на продовольствие и энергоносители, которые начали расти еще более активно на фоне специальной военной операции России против Украины. Также в центре внимания будет развитие инклюзивности и поддержание стабильного и ответственного роста экономик региона. Последний момент особо выделял в выступлении перед саммитом глава тайского правительства Прают Чан-Оча.

Формально в центре повестки, действительно, должны быть вопросы ответственного роста, экологии, зеленых технологий, свободной торговли и инвестиций. Однако представители 21 региональной державы при всем желании не смогут игнорировать специальную военную операцию России в Украине и ее глобальные экономические последствия.

На этом фоне нет уверенности, что участники саммита смогут по итогам встречи выпустить совместное финальное заявление. Лидеры АТЭС имеют все шансы договориться по вопросам торговли, инвестиций и даже климата, но никто не ожидает, что именно в Бангкоке (внезапно и без участия первых лиц) Москва, Вашингтон и Пекин придут к какому-то единому знаменателю по вопросу действий России в Украине.

На этом фоне в качестве основного документа саммита ожидается принятие так называемых «Бангкокских целей», то есть концепта новой био-циркулярной-зеленой экономики (BCG).

Напомним, что на страны АТЭС приходится около 50% глобальной торговли и 60% мирового ВВП. В объединение входят Австралия, США, Россия, Канада, Китай, Гонконг, Тайвань, Сингапур, Таиланд, Индонезия, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Филиппины, Южная Корея, Вьетнам, Бруней, Чили.