Саммит АТЭС в Бангкоке должны посетить лидеры 18 государств

Генерал Чан-Оча озвучил количество ожидаемых на саммите первых лиц 31 октября. Глава тайского правительства выступил с заявлением после очередного совещания комитета по подготовке встречи, где обсуждались разные вопросы организации – от протокольных вещей мер безопасности до меню на обедах и ужинах, пишет Bangkok Post.
Премьер-министр отметил, что подготовка в заключительные недели будет включать репетиции разных событий, включая мероприятия, которые могут затронуть быт обычных жителей Бангкока. В частности, уже известно, что в столице планируется перекрытие дорог для обеспечения комфорта участников саммита.
Согласно заявлению генерала Чан-Очи, лично на саммит приедут 18 лидеров, еще четыре пришлют представителей, а одна страна пока не подтвердила участие. Премьер не привел список тех, кто подтвердил участие, но отметил, что три страны получили и приняли приглашение в качестве «гостей». Генерал не пояснил, кто еще, кроме представителей 21 экономики АТЭС (включая учтенные отдельно Тайвань и Гонконг), должен принять участие.
Участие президентов России и США также пока не подтверждено. Москва обещала дать ответ о визите Владимира Путина ближе к дате мероприятия, а в случае с Вашингтоном проблема состоит в том, что на 19 ноября у Джо Байдена запланирован прием по случаю свадьбы внучки.