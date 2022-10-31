Саммит АТЭС в Бангкоке должны посетить лидеры 18 государств

Руководители 18 государств подтвердили участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС, АРЕС), который пройдет 18-19 ноября в Бангкоке, заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча. Всего в объединение АТЭС входит 21 экономика, включая Россию и США.

Новости Пхукета

31 Октября 2022, 06:10 PM

Подготовка полиции к обеспечению безопасности на саммите АТЭС в ноябре. Фото: Varuth Hirunyatheb / Bangkok Post