Самет-Нангше: Холм с видом на рассвет

Смотровая площадка Самет-Нангше знаменита тем. Что с нее открываются по-настоящему роскошные виды на залив Пханг-Нга.

11 Марта 2018 15:00:00

Фото: Джейми Монк

Смотровая площадка Самет-Нангше находится в нескольких минутах езды от Куан-Та-Ием. Обе площадки располагаются на холмах, которые с определенным допущением можно назвать прибрежными – залив Пханг-Нга начинается примерно в паре километров от них, при этом с Самет-Нангше открываются по-настоящему роскошные виды на возвышающиеся над водной гладью известняковые скалы.

Красоту видов на море первыми оценили тайские фотографы, от которых о Самет-Нангше постепенно узнали блогеры, и если несколько лет назад это место было по-настоящему секретным, то теперь на Самет-Нангше каждое утро встречают рассвет десятки человек, а в течение дня посетителей еще больше. Впрочем, речь идет о тайцах и экспатах, а не о больших группах туристов, так что своего очарования место еще не растеряло. Кроме того, лучшие виды с Самет-Нангше открываются в часы рассвета, когда туристов ожидать не стоит в принципе.

Одна из изюминок Самет-Нангше – возможность снять палатку прямо на вершине холма, чтобы не пропустить упомянутый рассвет или насладиться ночной тишиной. Вход на смотровую площадку платный, но размер сбора – всего 30-50 бат. При этом если вас пугает мысль о необходимости карабкаться наверх по грунтовой дороге, всегда есть возможность попросить подвезти вас на пикапе. Также некоторые из организаторов экскурсий уже предлагают поездки на Самет-Нангше.

Примерные координаты смотровой площадки Самет-Нангше – 8.238789, 98.445619. Координаты Куан-Та-Ием – 8.259070, 98.442069. Обе точки отмечены на картах Google.