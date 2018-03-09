The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Жизнь на Пхукете
NOVOSTIPHUKETA.COM Авто и Мото | Здоровье | Культура | Люди | Образование | Общество | Окружающая среда | Путешествия | Развлечения | Рестораны XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Самет-Нангше: Холм с видом на рассвет

Смотровая площадка Самет-Нангше знаменита тем. Что с нее открываются по-настоящему роскошные виды на залив Пханг-Нга.

Новости Пхукета

11 Марта 2018 15:00:00

Фото: Джейми Монк
Фото: Джейми Монк

Смотровая площадка Самет-Нангше находится в нескольких минутах езды от Куан-Та-Ием. Обе площадки располагаются на холмах, которые с определенным допущением можно назвать прибрежными – залив Пханг-Нга начинается примерно в паре километров от них, при этом с Самет-Нангше открываются по-настоящему роскошные виды на возвышающиеся над водной гладью известняковые скалы.

Красоту видов на море первыми оценили тайские фотографы, от которых о Самет-Нангше постепенно узнали блогеры, и если несколько лет назад это место было по-настоящему секретным, то теперь на Самет-Нангше каждое утро встречают рассвет десятки человек, а в течение дня посетителей еще больше. Впрочем, речь идет о тайцах и экспатах, а не о больших группах туристов, так что своего очарования место еще не растеряло. Кроме того, лучшие виды с Самет-Нангше открываются в часы рассвета, когда туристов ожидать не стоит в принципе.

Одна из изюминок Самет-Нангше – возможность снять палатку прямо на вершине холма, чтобы не пропустить упомянутый рассвет или насладиться ночной тишиной. Вход на смотровую площадку платный, но размер сбора – всего 30-50 бат. При этом если вас пугает мысль о необходимости карабкаться наверх по грунтовой дороге, всегда есть возможность попросить подвезти вас на пикапе. Также некоторые из организаторов экскурсий уже предлагают поездки на Самет-Нангше.

Примерные координаты смотровой площадки Самет-Нангше – 8.238789, 98.445619. Координаты Куан-Та-Ием – 8.259070, 98.442069. Обе точки отмечены на картах Google.
NOVOSTIPHUKETA.COM
Расположение

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Первые банкноты с Рамой X будут запущены в обращение в Таиланде 6 апреля
Первые банкноты с Рамой X будут запущены в обращение в Таиланде 6 апреля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
На Пхукете завершается регистрация участников ежегодного забега Supersports и Thanyapura
На Пхукете завершается регистрация участников ежегодного забега Supersports и Thanyapura
Ресторан Taihei открылся при отеле Banyan Tree на Пхукете
Ресторан Taihei открылся при отеле Banyan Tree на Пхукете
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как устроена тайская лотерея?

Как устроена тайская лотерея?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.