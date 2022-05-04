Сам себе Месси: Чанатхип Сонгкрасин на пути к собственному имени

Футбольные болельщики в Таиланде называют его «тайским Месси», хотя сам он вырос с оглядкой на Диего Марадону. Впрочем, сейчас это не важно, поскольку Чанатхип «Джей» Сонгкрасин уже успешно делает себе собственное имя. Национальный уровень взят: Чанатхип – капитан тайской сборной и один из самых популярных футболистов страны, снимающийся в рекламе чего угодно – от кредитных карт до энергетических напитков. На региональном уровне все тоже складывается удачно, в январе этого года Джей присоединился к действующим чемпионам Японии Kawasaki Frontale.

Новости Пхукета

5 Мая 2022, 03:00 PM

Полузащитник сборной Таиланда Чанатхип Сонгкрасин. Фото: Roslan Rahman / AFP

Как и положено тайскому спортсмену, Джей говорит, что его главная задача в спорте – оправдывать ожидания болельщиков из своей страны. Хотя он, конечно, не Месси.

«Фанаты прозвали меня Месси, и это большая честь. Но Месси – мировая звезда, лучший в мире. Я не могу быть таким, как он, но мне приятно, что меня так называют», – говорит Джей в беседе с AFP.

Будущий капитан тайской сборной родился в Накхон-Патхоме в 1993 году. Его отец был большим поклонником Марадоны и с младых лет приобщал сына к футболу, показывая ему старые записи матчей с участием аргентинской легенды и поощряя учиться дриблингу в стиле Диего Армандо.

Джей оказался способным учеником и в 19 лет дебютировал в Thai League 1 в составе клуба BEC Tero Sasana, новое руководство которого тогда решило освежить состав и подписало сразу несколько перспективных новичков, включая Джея.

Поиграв четыре года в BEC Tero Sasana футболист отправился в аренду в Muangthong United, к которому потом присоединился по контракту на три сезон. Затем хавбек съездил на просмотр в немецкий Hamburg, но отношения с немцами не сложились, так что в итоге он отплыл в Японию, где надел форму местного Consadole Sapporo в 2017 году.

С клубом с севера Хоккайдо тайский хавбек провел четыре с половиной года, выйдя на поле в 123 матчах и забив 15 голов. Его переход в Kawasaki Frontale, согласно оценкам специалистов, стал рекордным для J1 League. По неофициальным данным, столичный клуб заплатил за 28-летнего тайца 4 млн долл. Сейчас новая команда Джея удерживает первую строчку в таблице, а он осваивается в ней.

«Мне удалось записать себе в актив несколько матчей после того, как я присоединился к Frontale. И должен честно сказать, что были как удачные моменты, так и неудачные. Я все еще привыкаю к сокомандникам, мое чувство партнеров может быть лучше. Надо адаптироваться и показывать, что я могу», – говорит Джей.

Футболист признается, что переход из тайской лиги в японскую дался нелегко, но четыре с половиной года помогли «развить воображение и видение игры». Джей считает, что чемпионат Страны восходящего солнца сильнее даже многих европейских лиг, не говоря о тайском. Он надеется, что другие тайские футболисты пойдут по его стопам и тоже будут более активно пробовать свои силы в серьезных зарубежных чемпионатах.

«Неуважительно говорить, что Thai League и J League невозможно сравнивать друг с другом, но это правда так», – произносит Джей слова, граничащие для тайского спортсмена со святотатством.

По словам футболиста, одно из главных отличий – количество игроков с ментальностью профессиональных футболистов и соответствующим отношением к своей работе. Сопоставлять две лиги очень сложно, констатирует Джей.

При этом «тайский Месси» признает, что к выступлению в Европе он и сам не готов – ни «технически», ни «физически» – так что будет стараться реализовывать свои амбиции в Азии. В частности, его нынешнему клубу Kawasaki Frontale до сих пор не покорилась Лига чемпионов AFC – и это несмотря на четыре победы в национальном чемпионате за пять лет. Впрочем, тут нужно учитывать, что в Азиатскую конфедерацию футбола входят 47 национальных футбольных ассоциаций, а в списке стран значатся Китай, Австралия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Иран. Самые титулованные клубы – Al Hilal из Эр-Рияда, Pohang Steelers из корейского Пхохана и Esteghlal из Тегерана. Kawasaki Frontale пока еще не проходил дальше четвертьфинала.

Групповой этап текущего розыгрыша стартовал 15 апреля. В соперники команде Джея достались корейский Ulsan Hyundai, китайский Guangzhou и малайзийский Johor Darul Ta’zim. Kawasaki Frontale финишировал на втором месте в группе, дававшем шансы на выход в плей-офф через дополнительный раунд, но в нем занял последнее место в группе и в 1/16 снова не попал.

Летом же полузащитнику, скорее всего, предстоит защищать цвета тайской сборной в квалификации Кубка Азии 2023 в Китае. Соперники «Боевых слонов» по группе – Мальдивы (8 июня), Шри-Ланка (11 июня) и Узбекистан (14 июня). Билеты на основной турнир получат победители групп и лучшие пять команд, занявших вторые места. Джей уверен, что у тайской сборной есть шансы увидеть Китай.

«Если ты как игрок считаешь, что не можешь победить, то все уже кончено. Я думаю, мы справимся», – говорит он.

Кстати, стоит отметить, что с Марадоной и Месси тайского футболиста кое-что все же роднит: как и они, тайский спортсмен отличается небольшим ростом – всего 159 см.