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Салон массажа загорелся в Рассаде

Пожар произошел в массажном салоне на северной окраине Пхукет-Тауна утром пятницы, 10 ноября. Предположительно, причиной могли стать свечи и благовония, оставленные без присмотра на алтаре внутри помещения. Впрочем, официальные лица воздержались от заявлений на этот счет. 

Новости Пхукета

20 Ноября 2023, 11:00 AM
Пожар произошел в массажном салоне в Рассаде утром 17 ноября. Сообщение было опубликовано только спустя три дня. Фото: DDPM Phuket Town

Пожар произошел в массажном салоне в Рассаде утром 17 ноября. Сообщение было опубликовано только спустя три дня. Фото: DDPM Phuket Town

Пожар произошел в массажном салоне в Рассаде утром 17 ноября. Сообщение было опубликовано только спустя три дня. Фото: DDPM Phuket Town

Пожар произошел в массажном салоне в Рассаде утром 17 ноября. Сообщение было опубликовано только спустя три дня. Фото: DDPM Phuket Town

Пожар произошел в массажном салоне в Рассаде утром 17 ноября. Сообщение было опубликовано только спустя три дня. Фото: DDPM Phuket Town

Пожар произошел в массажном салоне в Рассаде утром 17 ноября. Сообщение было опубликовано только спустя три дня. Фото: DDPM Phuket Town

Пожар произошел в массажном салоне в Рассаде утром 17 ноября. Сообщение было опубликовано только спустя три дня. Фото: DDPM Phuket Town

Пожар произошел в массажном салоне в Рассаде утром 17 ноября. Сообщение было опубликовано только спустя три дня. Фото: DDPM Phuket Town

Пожар произошел в массажном салоне в Рассаде утром 17 ноября. Сообщение было опубликовано только спустя три дня. Фото: DDPM Phuket Town

Пожар произошел в массажном салоне в Рассаде утром 17 ноября. Сообщение было опубликовано только спустя три дня. Фото: DDPM Phuket Town

Пожар в неназванном салоне массажа на Soi Phaniang в Рассаде произошел около 10:00 утра 17 ноября. На место событий были вызваны сотрудники Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) из Пхукет-Тауна, которые и сообщили об инциденте утром 20 числа.

Согласно публикации, инцидент был классифицирован как пожар в жилой застройке. О пострадавших офис DDPM в Пхукет-Тауне не сообщал, на месте событий работали не менее двух пожарных автомобилей, но вызывать скорую помощь не потребовалось. Предварительная оценка материального ущерба в публикации DDPM не приводится, однако огонь не успел перекинуться на соседние здания.

Официальная информация о причинах инцидента отсутствует, но на фотографиях с места событий видно, что пожар начался в районе алтаря в помещении салона на первом этаже. Предполагается, что возгорание могли вызвать зажженные и оставленные без присмотра свечи и благовония.

Офис DDPM в Пхукет-Тауне напомнил, что единый телефон вызова пожарных в Таиланде – 199. Прямой номер отделения в Пхукет-Тауне – 076 212 457.

 

 

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