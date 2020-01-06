Салим Кхоури возвращается в The Nai Harn

Дата/Время начала: 14 Января 2020, 06:30 PM - 13 Февраля 2020, 09:30 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Легендарный миксолог Салим Кхоури будет гостить в отеле The Nai Harn с 14 января по 13 февраля. Ищите его за стойкой бара Cosmo с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 22:00. Не упустить попробовать фирменные коктейли господина Кхоури, приготовленные в соответствии с вашими пожеланиями. Также по четвергам и субботам Салим будет проводить мастер-классы с 13:00 по 15:00, стоимость участия – всего 1000 бат с человека. Выберите два коктейля из нашей внушительной барной карты и научитесь смешивать их в совершенстве. Дополнительную информацию можно получить по телефону +66(0)7638 0200.