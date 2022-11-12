Саленг вылетел с дороги на «повороте Пла Вана»

Мотоцикл с боковой тележкой (саленг) вылетел с Sakdidet Rd на известном своей высокой аварийностью повороте у школы Ao Nam Bor School. Об аварии на так называемом «повороте Пла Вана» стало известно, благодаря публикации третьего регионального командования ВМФ, спасатели которого помогали вытаскивать саленг из кустов. Полиция об очередном ДТП в печально известном месте не сообщала.

Новости Пхукета

Мотоцикл с боковой тележкой вылетел с Sakdidet Rd. у школы Ao Nam Bor School в районе мыса Панва. Фото: 3rd NAC

Мотоцикл с боковой тележкой вылетел с Sakdidet Rd. у школы Ao Nam Bor School в районе мыса Панва. Фото: 3rd NAC

Мотоцикл с боковой тележкой вылетел с Sakdidet Rd. у школы Ao Nam Bor School в районе мыса Панва. Фото: 3rd NAC

Мотоцикл с боковой тележкой вылетел с Sakdidet Rd. у школы Ao Nam Bor School в районе мыса Панва. Фото: 3rd NAC

В своей публикации третье командование ВМФ не сказало ничего ни об обстоятельствах ДТП, ни о наличии пострадавших. Дата аварии тоже не была указана. Сам пост был размещен на Facebook в пятницу, 11 ноября.

Согласно сообщению третьего командования, база которого находится на мысе Панва южнее по Sakdidet Rd., флотские спасатели помогали вытаскивать на дорогу вылетевший с нее саленг. Моряки «успешно справились с задачей».

На опубликованных флотом фотографиях видно голубой саленг с бангкокскими номерами. На одних снимках он запечатлен лежащим на крыше в кустах. На других кадрах его вытаскивает на дорогу пикап с надписью SAR Unit (поисково-спасательное подразделение).

Фотографии с места событий подтверждают, что саленг вылетел с проезжей части именно у школы Ao Nam Bo. Изгиб Sakdidet Rd в этом месте печально известен повышенной аварийностью, на что много лет жаловались местные жители.

Профильные ведомства решили принять меры и заняться повышением безопасности дороги лишь после того, как там в марте 2021 года там попал в аварию известный бизнесмен, владелец отеля Sri Panwa Ворасит «Пла Ван» Иссара. После ДТП предприниматель провел несколько дней в коме, но все же смог поправиться.

Сейчас на «повороте Пла Вана», как его прозвали после той аварии, ведутся дорожные работы, призванные сделать этот участок трассы более безопасным. Бюджет проекта составляет 23 млн бат (изначально местные дорожники запрашивали 30 млн).

Сам же Пла Ван с момента той аварии успел попасть еще в одну. Год спустя бизнесмен перевернул свой Bentley на трассе в провинции Пханг-Нга, когда возвращался с материка на Пхукет. Господин Иссара и его пассажиры уцелели, однако люксовый автомобиль стоимостью минимум в 1 млн евро после серии кувырков загорелся и в итоге был полностью уничтожен огнем.