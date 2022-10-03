Саленг перевернулся у военной базы в провинции Пханг-Нга

Как сообщило третьего региональное командование ВМФ, инцидент произошел около 18:00 вечера 2 октября. Саленг (мотоцикл с тележкой) перевернулся на идущей вдоль забора базы дороги, в результате чего пострадали две женщины.
Одна из женщин получила травму головы, а вторая повредила колено. Военные оказали пострадавшим первую помощь, а затем передали женшин прибывшим на место событий спасателям.
«Военнослужащие третьего регионального командования ВМФ всерьез относятся к вопросу безопасности людей и готовы немедленно прийти на помощь, если видят чрезвычайное происшествие или получают информацию о нем», – заявил штаб ВМФ по третьему региону.