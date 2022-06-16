Сабантуй отпразднуют на Пхукете

В воскресенье, 19 июня, на территории школы BCIS в Чалонге пройдет первый на Пхукете и в Таиланде праздник татаро-башкирской культуры Сабантуй. Организаторы обещают насыщенный впечатлениями фестиваль дружбы народов на свежем воздухе и приглашают всех желающих расширить свои культурные горизонты и просто хорошо провести время.

«Легче всего, да и приятнее, знакомиться с культурой через кухню.

Лучшие рестораны острова приготовят традиционные восточные блюда. Такие слова как учпучмак, чак-чак, вак балеш и белиш, обретут смысл, а вы удивитесь (а может быть, даже немного расстроитесь), что не пробовали этого раньше!» – обещают организаторы Сабантуя.

Также в программе будет праздничный концерт, в ходе которого можно будет послушать национальные песни и увидеть традиционные танцы татар и башкир, причем даже в исполнении тайцев.

«Те, кто хочет унести домой не только впечатления, но и подарки, обязательно участвуйте в конкурсах и соревнования! Развлечения подготовлены как для взрослых, так и для детей. Бесплатная лотерея для каждого пришедшего с подарками от спонсоров мероприятия», – говорят учредители.

Начало Сабантуя в BCIS – в 17:00. На праздник рекомендуется приходить голодными, а также в удобной обуви. Также не будет лишним захватить с собой циновки и прочие полезные для пикника вещи. Праздник будет безалкогольным. Получить дополнительную информацию можно по телефону +66-86-345-30-33.





Борьба на поясах на Сабантуе. Фото: Официальный Татарстан / Tatarstan.ru

Сабантуй в Татарстане. Фото: Официальный Татарстан / Tatarstan.ru

Белиш. Фото: Рафхат Зарипов / Wikimedia Commons

Катык с перцем. Фото: Didolevski / Wikimedia Commons