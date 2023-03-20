С9 Hotelworks ждет выхода туризма на докризисный уровень к концу года

Консалтинговая компания C9 Hotelworks, возглавляемая ветераном пхукетской индустрии гостеприимства Биллом Барнеттом, ожидает выхода туристической отрасли на докризисный уровень к концу 2023 года и начала нового цикла в 2024 году. Такой прогноз содержится в свежем отчете Phuket Hotel Market Update 2023, в котором подводятся итоги 2022 года. В свойственной ему манере Билл Барнетт вольно обрисовывает ситуацию на рынке, иллюстрируя тезисы некоторыми особо яркими цифрами, которые не найти в открытой официальной статистике. Но при этом специалист оставляет и лакуны, намекающие, что C9 Hotelworks и он лично знают больше, чем публикуют в общедоступных отчетах о состоянии отельного рынка.

Новости Пхукета

В подзаголовке отчета указывается, что он посвящен «2022 фискальному году», однако Билл Барнетт не поясняет, с какого месяца его компания отсчитывает фискальный год (апрель, октябрь или другой месяц), а в тексте зачастую речь идет о периодах года календарного таких, как «квартал» или» полугодие».

«После отмены коронавирусных ограничений на въезд с 1 октября 2022 года Пхукет переживает мощный приток туристов. Пассажирские прибытия выросли в 2022 году до 3,9 млн человек против 1 млн в 2021 году и 2,5 млн в 2020 году, хотя цифры 2022 году оказались ниже ожидавшихся из-за российско-украинского конфликта и остававшихся закрытыми границ Китая. Проведенный C9 анализ трендов в пассажирских прибытиях за последние десять лет указывается на возвращение к циклическому восходящему росту, которое ярко демонстрирует продолжающийся спрос на отельные номера в 2023 году», – пишет Билл Барнетт.

Специалист указывает, что увеличение числа зарубежных авиарейсов обеспечило стабильный ростзаполняемости отелей. Средний показатель по рынку составил 48% против 8% в 2021 году, когда провинция полагалась исключительно на внутренний туризм. Значительно – на 80% – выросла и стоимость размещения за ночь. Средний показатель по острову достиг 3942 бата. Непосредственно со стороны бизнесменов одним из трендов года стал переход владельцев отелей с классических договоров об управлении гостиничными комплексами на разные модели франшизы.

C9 Hotelworks ожидает, что в этом году спрос сохранится и со стороны индивидуальных путешественников, и со стороны организованных групп. В прошлом году восстановление запустили ближайшие рынки во главе с Индией, также важную роль сыграли Малайзия и Сингапур. Позже, в зимний сезон, на Пхукет потянулись туристы из Европы, включая Россию. Сейчас же «все взгляды прикованы к Китаю».

«Прогноз по восстановлению отрасли можно свести к следующему: нет вопроса в том, случится это или нет, вопрос в том, сколько времени потребуется на возвращение критической массы», – пишет господин Барнетт.

«В оставшиеся месяцы 2023 года мы ожидаем сбалансированного восстановления, которое возглавит китайский рынок», – говорит управляющий директор С9 Hotelworks, отмечая «методичное наращивание воздушного трафика на фоне восстановления авиасообщения» и особо отмечая грядущие июль, август и октябрь.

«Мы ожидаем возвращения к уровню бизнеса 2019 года к концу этих календарных 12 месяцев и начала нового туристического цикла в 2024 году», – отмечает Билл Барнетт.

Отдельно в отчете выделяются три тренда прошедших месяцев и три прогноза на будущее.

Тренды:

Индия, Сингапур и Малайзия вышли в топ-5 рынков-поставщиков туризма прошлым летом, а зимний сезон ознаменовался традиционным ростом прибытий из Европы и России.

В начале 2023 года рейсы на Пхукет восстановили все три ведущие китайские авиакомпании: China Southern Airlines, China Eastern Airlines и Air China. летающие из самых больших городов, таких как Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.

Люксовые отели и отели верхнего сегмента показывали лучшие результаты в сравнении с более дешевыми. Восстановление рынка началось сверху.

Прогнозы:

Вторая фаза проекта по расширению Phuket International Airport продолжается и должна завершиться в 2027 году. Целевой показатель пропускной способности – 18 млн пассажиров в год и 25 рейсов в час.

Отсутствие возможностей для получения заемного финансирования серьезно сказалось на вводе в эксплуатацию новых отелей на Пхукете, из-за чего многие проекты остаются замороженными.

Дефицит отельного персонала был проблемой в течение первой фазы восстановления и, как ожидается, останется проблемой в будущем.

С9 Hotelworks оценивает общий номерной фонд лицензированных мест размещения на Пхукете по состоянию на 2022 год в 1786 заведений и 92604 номера.

Общее количество зарубежных туристических прибытий через аэропорт Пхукета в отчете С9 оценивается примерно в 1,6 млн против 5,2 млн в докризисном 2019 году (точные цифры не приводятся). По итогам года две страны – Россия и Индия – превысили показатель в 200 тыс. визитов. У Великобритании и Австралии – порядка 100 тыс.

В 2022 фискальном году количество авиарейсов на Пхукет увеличилось на 210% год к году. При этом изменилось соотношение внутренних и международных рейсов. Если в 2019 году внутренние составляли 44%, а зарубежные – 56%, то в 2022 году – 63% и 37% соответственно.