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С журналиста ВВС сняли обвинения в клевете

Журналист ВВС Джонатан Хэд предстал перед пхукетским судом по обвинению в клевете (диффамации) и компьютерных преступлениях в среду, 23 августа.

Новости Пхукета

24 Августа 2017 14:31:16

После заседания Джонатан Хэд написал на своей странице в Twitter, что обвинения с него сняты.

«Все обвинения против меня по пхукетскому делу о диффамации сняты. Огромное облегчение для меня, но дело против моего со-ответчика Иэна Рэнса продолжается», – написал Хэд.

Позже соответствующая информация была опубликована и на сайте ВВС. Там было указано, что заявление отозвал истец.

Корреспондент ВВС Джонатан Хэд выступал ответчиком по делу о подрыве деловой репутации пхукетского юриста Пратуана Тханарака, фигурировавшего в одной из статей Хэда, сообщает Bangkok Post.

Материал, о котором идет речь, был опубликован в сентябре 2015 года. В статье рассказывалось о том, как двое иностранцев пенсионного возраста лишились своей недвижимости на Пхукете. Одним из героев публикации был британец Иэн Рэнс.

В 2001 году Рэнс поселился на Пхукете, женился на гражданке Таиланда и приобрел недвижимости на сумму в районе 40 млн бат, оформив активы на тайскую компанию. В 2010 году он обнаружил, что супруга подделала его подпись, лишив его должности директора в компании, после чего продала всю недвижимость. В последовавшей за этим судебной тяжбе закон оказался на стороне Рэнса, его супруга была признана виновной и приговорена к четырем годам тюрьмы.

В своем материале, посвященном этой истории, журналист Джонатан Хэд писал, что местный юрист Пратуан Тханарак якобы признался, что нотариально заверил подпись господина Рэнса без личного присутствия самого британца. Юрист счел это утверждение подрывом деловой репутации и подал иск против Рэнса и Хэда. Дело против последнего продолжается.

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