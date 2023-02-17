С жителями Пхукета обсудят коррективы в проект железной дороги

Представители Управления скоростного общественного транспорта (MRTA) приедут из Бангкока на Пхукет на следующей неделе, чтобы провести серию встреч с местными жителями, посвященных возможным коррективам в проект легкой железной дороги. О новых общественных слушания было объявлено на странице MRTA в Facebook. Затем информацию распространила PR-служба администрации Пхукета.

Новости Пхукета

Официальные лица утверждают, что проект легкой железной дороги реализуется по плану. Но в план еще можно внести коррективы. Изображение: ОТР

Официальные лица утверждают, что проект легкой железной дороги реализуется по плану. Но в план еще можно внести коррективы. Изображение: ОТР

Официальные лица утверждают, что проект легкой железной дороги реализуется по плану. Но в план еще можно внести коррективы. Изображение: ОТР

Официальные лица утверждают, что проект легкой железной дороги реализуется по плану. Но в план еще можно внести коррективы. Изображение: ОТР

Официальные лица утверждают, что проект легкой железной дороги реализуется по плану. Но в план еще можно внести коррективы. Изображение: MRTA

Официальные лица утверждают, что проект легкой железной дороги реализуется по плану. Но в план еще можно внести коррективы. Изображение: MRTA

Официальные лица утверждают, что проект легкой железной дороги реализуется по плану. Но в план еще можно внести коррективы. Изображение: MRTA

Официальные лица утверждают, что проект легкой железной дороги реализуется по плану. Но в план еще можно внести коррективы. Изображение: MRTA

Официальные лица утверждают, что проект легкой железной дороги реализуется по плану. Но в план еще можно внести коррективы. Изображение: MRTA

MRTA планирует три встречи с жителями Пхукета. Их цель – обсудить возможные изменения проекта легкой железной дороги для большего удобства местного населения, а также гостей международной Специализированной выставки Expo 2028, за право провести которую борется сейчас провинция.

Обсуждать планируется разные аспекты, причем особо часто в публикации MRTA упоминается «подходящая технология системы электрического поезда». Видимо, речь идет о типе подвижного состава.

На повестке дня будут обе фазы проекта: основная ветка от аэропорта до пирса в Чалонге (фаза 1) и продление до Тха-Чат-Чая, где Пхукет планирует проводить Expo 2028, если ему это право доверят (фаза 2). Раньше под второй фазой понималась ветка на материк, до Тха-Нуна, где в перспективе пхукетская железная дорога должна была стыковаться с общенациональной сетью железнодорожных путей.

Расписание слушаний следующее:

20 февраля, с 9:00 до 12:00 в муниципалитете Вичита;

20 февраля, с 14:00 до 17:00 в управе округа Мыанг-Пхукет;

21 февраля, с 9:00 до 12:00 в управе округа Таланг.

В публикации говорится, что на слушаниях жители районов, где будет проходить железная дорога, смогут внести свой вклад в формирование пакета альтернативных предложений и корректировок. Информация затем будет передана в Минтранс.

Пхукетский не скорый

Проект легкой железной дороги на Пхукете (Phuket light rail или Phuket mass transit system) был впервые предложен более 10 лет назад. В настоящий момент он находится на этапе изучения целесообразности, соответствующие исследовательские работы должны завершиться к концу апреля этого года.

Затем начнется выбор компаний-партнеров, которые будут участвовать в реализации инициативы в формате частно-государственного партнерства. Процесс строительства должен начаться в июле 2025 года, запуск движения запланирован на 2027 год. Если все пойдет по графику (а это далеко не первый из озвученных за десятилетие графиков), то железная дорога заработает как раз к Специализированной выставке, благо Пхукет – единственный из претендентов, кто предлагает проводить Expo в 2028 году, а не в 2027.

Больше узнать о проекте железной дороги (станции, расценки, тип подвижного состава) можно здесь.

Получить дополнительную информацию о слушаниях 20-21 февраля можно по телефону 02 716 4000 доб., по электронной почте pr@mrta.co.th, на страницах www.facebook.com/MRTA.PR и www.mrta.co.th.