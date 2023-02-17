Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

С жителями Пхукета обсудят коррективы в проект железной дороги

Представители Управления скоростного общественного транспорта (MRTA) приедут из Бангкока на Пхукет на следующей неделе, чтобы провести серию встреч с местными жителями, посвященных возможным коррективам в проект легкой железной дороги. О новых общественных слушания было объявлено на странице MRTA в Facebook. Затем информацию распространила PR-служба администрации Пхукета.

Новости Пхукета

18 Февраля 2023, 08:00 AM
Официальные лица утверждают, что проект легкой железной дороги реализуется по плану. Но в план еще можно внести коррективы. Изображение: MRTA

Официальные лица утверждают, что проект легкой железной дороги реализуется по плану. Но в план еще можно внести коррективы. Изображение: MRTA

Официальные лица утверждают, что проект легкой железной дороги реализуется по плану. Но в план еще можно внести коррективы. Изображение: MRTA

Официальные лица утверждают, что проект легкой железной дороги реализуется по плану. Но в план еще можно внести коррективы. Изображение: MRTA

Официальные лица утверждают, что проект легкой железной дороги реализуется по плану. Но в план еще можно внести коррективы. Изображение: MRTA

Официальные лица утверждают, что проект легкой железной дороги реализуется по плану. Но в план еще можно внести коррективы. Изображение: MRTA

Официальные лица утверждают, что проект легкой железной дороги реализуется по плану. Но в план еще можно внести коррективы. Изображение: MRTA

Официальные лица утверждают, что проект легкой железной дороги реализуется по плану. Но в план еще можно внести коррективы. Изображение: MRTA

Официальные лица утверждают, что проект легкой железной дороги реализуется по плану. Но в план еще можно внести коррективы. Изображение: MRTA

Официальные лица утверждают, что проект легкой железной дороги реализуется по плану. Но в план еще можно внести коррективы. Изображение: MRTA

Развязка в Тха-Рыа после завершения прокладки тоннеля. Эскиз: Bureau of Surveying and Design

Развязка в Тха-Рыа после завершения прокладки тоннеля. Эскиз: Bureau of Surveying and Design

Развязка в Тха-Рыа после завершения прокладки тоннеля. Эскиз: Bureau of Surveying and Design

Развязка в Тха-Рыа после завершения прокладки тоннеля. Эскиз: Bureau of Surveying and Design

Официальные лица утверждают, что проект легкой железной дороги реализуется по плану. Но в план еще можно внести коррективы. Изображение: ОТР

Официальные лица утверждают, что проект легкой железной дороги реализуется по плану. Но в план еще можно внести коррективы. Изображение: ОТР

Официальные лица утверждают, что проект легкой железной дороги реализуется по плану. Но в план еще можно внести коррективы. Изображение: ОТР

Официальные лица утверждают, что проект легкой железной дороги реализуется по плану. Но в план еще можно внести коррективы. Изображение: ОТР

Официальные лица утверждают, что проект легкой железной дороги реализуется по плану. Но в план еще можно внести коррективы. Изображение: ОТР

Официальные лица утверждают, что проект легкой железной дороги реализуется по плану. Но в план еще можно внести коррективы. Изображение: ОТР

Официальные лица утверждают, что проект легкой железной дороги реализуется по плану. Но в план еще можно внести коррективы. Изображение: ОТР

Официальные лица утверждают, что проект легкой железной дороги реализуется по плану. Но в план еще можно внести коррективы. Изображение: ОТР

MRTA планирует три встречи с жителями Пхукета. Их цель – обсудить возможные изменения проекта легкой железной дороги для большего удобства местного населения, а также гостей международной Специализированной выставки Expo 2028, за право провести которую борется сейчас провинция.

Обсуждать планируется разные аспекты, причем особо часто в публикации MRTA упоминается «подходящая технология системы электрического поезда». Видимо, речь идет о типе подвижного состава.

На повестке дня будут обе фазы проекта: основная ветка от аэропорта до пирса в Чалонге (фаза 1) и продление до Тха-Чат-Чая, где Пхукет планирует проводить Expo 2028, если ему это право доверят (фаза 2). Раньше под второй фазой понималась ветка на материк, до Тха-Нуна, где в перспективе пхукетская железная дорога должна была стыковаться с общенациональной сетью железнодорожных путей.

Расписание слушаний следующее:

  • 20 февраля, с 9:00 до 12:00 в муниципалитете Вичита;
  • 20 февраля, с 14:00 до 17:00 в управе округа Мыанг-Пхукет;
  • 21 февраля, с 9:00 до 12:00 в управе округа Таланг.

В публикации говорится, что на слушаниях жители районов, где будет проходить железная дорога, смогут внести свой вклад в формирование пакета альтернативных предложений и корректировок. Информация затем будет передана в Минтранс.

Пхукетский не скорый

Проект легкой железной дороги на Пхукете (Phuket light rail или Phuket mass transit system) был впервые предложен более 10 лет назад. В настоящий момент он находится на этапе изучения целесообразности, соответствующие исследовательские работы должны завершиться к концу апреля этого года.

Затем начнется выбор компаний-партнеров, которые будут участвовать в реализации инициативы в формате частно-государственного партнерства. Процесс строительства должен начаться в июле 2025 года, запуск движения запланирован на 2027 год. Если все пойдет по графику (а это далеко не первый из озвученных за десятилетие графиков), то железная дорога заработает как раз к Специализированной выставке, благо Пхукет – единственный из претендентов, кто предлагает проводить Expo в 2028 году, а не в 2027.

Больше узнать о проекте железной дороги (станции, расценки, тип подвижного состава) можно здесь.

Получить дополнительную информацию о слушаниях 20-21 февраля можно по телефону 02 716 4000 доб., по электронной почте pr@mrta.co.th, на страницах www.facebook.com/MRTA.PR и www.mrta.co.th.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Проверку такси провели в аэропорту Пхукета, задержаны 14 водителей
Россиянка госпитализирована после пожара в отеле на Пхукете
Отключения воды запланированы на следующую неделю по всему югу Пхукета
Иностранцу вернули забытые в такси деньги и документы
Начальник туристической полиции Таиланда посетил Пхукет
За пропавшего абиссинского кота предложили награду в 10 тыс. бат
Пхукет изложил министру туризма перечень «фундаментальных проблем»
Таиланд готовит новый закон по борьбе с киберпреступлениями
Полиция вызвала на беседу охранников ночных клубов после избиения туриста на Бангла-Роуд
Предупреждения о медузах появились на пляжах Пхукета, спасателям пополнили аптечки
Угнанный у россиянина пикап нашли у пляжа с другим гражданином России в кабине
У жителя Пхукета изъяли 22 молодых крокодилов
Задержания таксистов продолжаются в Патонге
Чалонг и Вичит частично останутся сегодня вечером без воды
Турист из Франции сбил на скутере женщину и уехал с места аварии

 

The Pavilions Phuket
Thai Residential

 