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С виллы бразильских туристов украли ценностей на 400 тыс. бат

Полиция Таланга расследует дело о незаконном проникновении на виллу и краже ценностей на 400 тыс. бат в поселке Баан-Дон.

Иккапоп Тхонгтуб

8 Января 2018 11:01:47

Фото: Полиция Таланга
Фото: Полиция Таланга

В воскресенье, 7 января, гражданка Бразилии Катарин Перейра обратилась в полицию Таланга с заявлением о том, что неизвестный злоумышленник проник на виллу, где она отдыхала с друзьями, и похитил ценностей на сумму в районе 400 тыс. бат. Согласно полицейскому отчету, инцидент произошел в комплексе Villas Aelita Pool Villa Resort, расположенном неподалеку от границ Laguna Phuket, но в состав Лагуны не входящего.

Как рассказал капитан Супорн Муангкхай из полиции Таланга, в день перед происшествием у госпожи Перейры и восьми ее друзей была вечеринка. Компания отправилась спать около 1:00 ночи, а в 5:30 один из постояльцев виллы проснулся и обнаружил следы проникновения в здание.

По словам капитана, в эту ночь в центральной части Пхукета шел сильный дождь, и проникший на виллу злоумышленник (или несколько) оставил отпечатки следов на полу. Окружавший виллу высокий забор подозреваемого не остановил, равно как и запертые двери.

Украденные ценности включали 6 тыс. долл. США наличными, несколько тысяч бат, пять кредитных карт, документы (включая американскую грин-карту), дизайнерские сумки и кошельки, ювелирные изделия. Также злоумышленник похитил косметичку с набором косметики и зубной щеткой.

Как отметил капитан Муангкхай, полицейские опросили потерпевших и в настоящий момент проверяют записи с камер уличного видеонаблюдения. К расследованию подключились криминалисты из регионального штаба полиции.
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