С пляжа Ката убрали установленные вне выделенных зон лежаки

Власти Карона и округа Мыанг-Пхукет провели рейд на пляже Ката и вывезли оттуда более 100 лежаков и зонтиков, установленных вне выделенных для этого зон. Три предпринимателя были задержаны за нарушение правил зонирования пляжа. Именно на это группа «Разноцветные зонтики» неделю назад жаловалась губернатору Сопхону Суваннарату. Прокатчики говорили, что при последнем распределении мест вся выделенная зона досталась бизнесу, связанному с местными властями. А с установкой лежаков за пределами зон муниципалитет Карона борется арестами прокатчиков и изъятием инвентаря.

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Инспекция на пляже Ката, закончившаяся вывозом нелегально установленных лежаков, состоялась в субботу, 18 ноября. Проверку проводили управа округа Мыанг-Пхукет и администрация Карона при силовой поддержке волонтеров территориальной обороны (OrSor).

На фото видно, что шезлонги грузили в пикап люди не в полицейской форме, но с нашивками на жилетах City Police и Karon Municipality Police City. На самом пикапе было написано Marine Safety Center и указан телефонный номер 076 330 555, принадлежащий муниципалиту Карона.

В публикациях PR-службы провинции (PR Phuket) и местной редакции Radio Thailand проводившие зачистку на пляже люди были названы командой специальных операций по администрированию округа Мыанг-Пхукет, что созвучно с названием отдела специальных операций DOPA, силового подразделения Департамента администрированию провинций (DOPA SWAT). Ранее министр внутренних дел Анутин Чарнвиракун дал провинциям зеленый свет на создание подобных спецотделов на локальном уровне.

В общей сложности с пляжа были вывезены 100 лежаков, установленных за пределами выделенной для этого зоны. Трех прокатчиков, назвавших себя хозяевами инвентаря задержали. В сообщениях официальных лиц и не говорится, были ли они затем переданы в руки полиции или вопрос о несоблюдении правил зонирования пляжей будет решаться на уровне гражданских ведомств.

Также ревизоры провели проверку на предмет нелегального найма иностранных работников (гражданах Мьянм) и торговли спиртными напитками на пляже.

Неделей ранее, 10 ноября, прокатчики лежаков из тамбона Карон обратились к губернатору Сопхону Суваннарату с петицией об ущемлении своих прав муниципалитетом Карона. Члены объединения «Разноцветные зонтики» пожаловались, что остались без квот на установку шезлонгов в выделенных зонах.

Обделенные прокатчики заявили, что все места для легальной работы были распределены среди лиц, близких к муниципалитету Карона, а с размещением лежаков вне выделенных зон районные власти борются путем инспекций, арестов прокатчиков и изъятия инвентаря.

Губернатор провинции заверил представителей зонтичного сообщества, что передаст петицию профильным ведомствма, чтобы те «изучили все факты и обеспечили справедливость в отношении всех сторон».

PR Phuket и Radio Thailand Phuket не упомянули петицию в своих сообщениях о субботнем рейде 18 ноября.