С пляжа Ката убрали установленные вне выделенных зон лежаки

Инспекция на пляже Ката, закончившаяся вывозом нелегально установленных лежаков, состоялась в субботу, 18 ноября. Проверку проводили управа округа Мыанг-Пхукет и администрация Карона при силовой поддержке волонтеров территориальной обороны (OrSor).
На фото видно, что шезлонги грузили в пикап люди не в полицейской форме, но с нашивками на жилетах City Police и Karon Municipality Police City. На самом пикапе было написано Marine Safety Center и указан телефонный номер 076 330 555, принадлежащий муниципалиту Карона.
В публикациях PR-службы провинции (PR Phuket) и местной редакции Radio Thailand проводившие зачистку на пляже люди были названы командой специальных операций по администрированию округа Мыанг-Пхукет, что созвучно с названием отдела специальных операций DOPA, силового подразделения Департамента администрированию провинций (DOPA SWAT). Ранее министр внутренних дел Анутин Чарнвиракун дал провинциям зеленый свет на создание подобных спецотделов на локальном уровне.
В общей сложности с пляжа были вывезены 100 лежаков, установленных за пределами выделенной для этого зоны. Трех прокатчиков, назвавших себя хозяевами инвентаря задержали. В сообщениях официальных лиц и не говорится, были ли они затем переданы в руки полиции или вопрос о несоблюдении правил зонирования пляжей будет решаться на уровне гражданских ведомств.
Также ревизоры провели проверку на предмет нелегального найма иностранных работников (гражданах Мьянм) и торговли спиртными напитками на пляже.
Неделей ранее, 10 ноября, прокатчики лежаков из тамбона Карон обратились к губернатору Сопхону Суваннарату с петицией об ущемлении своих прав муниципалитетом Карона. Члены объединения «Разноцветные зонтики» пожаловались, что остались без квот на установку шезлонгов в выделенных зонах.
Обделенные прокатчики заявили, что все места для легальной работы были распределены среди лиц, близких к муниципалитету Карона, а с размещением лежаков вне выделенных зон районные власти борются путем инспекций, арестов прокатчиков и изъятия инвентаря.
Губернатор провинции заверил представителей зонтичного сообщества, что передаст петицию профильным ведомствма, чтобы те «изучили все факты и обеспечили справедливость в отношении всех сторон».
PR Phuket и Radio Thailand Phuket не упомянули петицию в своих сообщениях о субботнем рейде 18 ноября.