С пирса в Чалонге убрали накопившийся мусор после вмешательства губернатора

Муниципалитет Чалонга организовал уборку накопившегося на местном пирсе мусора после получения прямого распоряжения губернатора Пхакапхонга Тавипатаны.

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Как сообщила сегодня PR-служба администрации провинции, образовавшиеся на пирсе в Чалонге горы мусора были убраны сегодня по прямому распоряжению губернатора. До этого отходы с пирса не вывозились в течение трех дней по причине поломки мусоровоза, работавшего на данной территории.

Уборку в итоге организовал местный муниципалитет, а не административная организация провинции (OrBorTor), которая в норме отвечает за вывоз мусора и собирает за это плату со всех операторов, работающих на пирсе.

Как следует из сообщения PR-службы Пхукета, в OrBorTor обсудили произошедший сбой и заверили, что отныне вывоз мусора будет осуществляться ежедневно между 5:00 и 6:00 утра, включая выходные дни и праздники. Организация планирует также увеличить число мусоровозов, обслуживающих пирс.