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С острова Рача-Ной вывезли 4,5 тонны мусора

Тайские и иностранные волонтеры провели субботник на острове Рача-Ной, собрав почти 4,5 тонны мусора в бухте Ранг-Кай и на берегу. Мероприятие проходило при участии экологической инициативы Sea You Strong и природоохранной группы Monsoon Garbage Thailand. Со стороны официальных структур субботник традиционно поддержал Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR).

Новости Пхукета

27 Ноября 2023, 09:00 AM
Морской субботник Sea You Strong, Monsoon Garbage и DMCR на Раче-Ной. Фото: DMCR

Морской субботник Sea You Strong, Monsoon Garbage и DMCR на Раче-Ной. Фото: DMCR

Морской субботник Sea You Strong, Monsoon Garbage и DMCR на Раче-Ной. Фото: DMCR

Морской субботник Sea You Strong, Monsoon Garbage и DMCR на Раче-Ной. Фото: DMCR

Морской субботник Sea You Strong, Monsoon Garbage и DMCR на Раче-Ной. Фото: DMCR

Морской субботник Sea You Strong, Monsoon Garbage и DMCR на Раче-Ной. Фото: DMCR

Морской субботник Sea You Strong, Monsoon Garbage и DMCR на Раче-Ной. Фото: DMCR

Морской субботник Sea You Strong, Monsoon Garbage и DMCR на Раче-Ной. Фото: DMCR

Морской субботник Sea You Strong, Monsoon Garbage и DMCR на Раче-Ной. Фото: DMCR

Морской субботник Sea You Strong, Monsoon Garbage и DMCR на Раче-Ной. Фото: DMCR

Участие в субботнике, проходившем в бухте Ранг-Кай в субботу, 25 ноября, приняли 120 добровольцев. Как подчеркивается в сообщении DMCR, главной целью волонтеров были судовые веревки и канаты, выброшенные или потерянные экипажами рыболовецких и иных судов. Впрочем, только ими собранный мусор не ограничивался. Как всегда, волонтеров ждало печальное разнообразие всевозможного антропогенного хлама. 

«Реализация проекта прошла успешно, все цели были достигнуты», – отметило агентство.

Среди упомянутых целей была не только уборка мусора, но и привлечение внимания к природоохранной проблематике и стимулирование участия общественности в защите природы, являющейся не только предметом гордости Пхукета, но и главным активом пхукетской экономики. 

Пхукет уже давно находится в фокусе особого внимания DMCR. Ведомство реализует на острове и в его акватории целую серию проектов разной направленности, включая очистку морского дна и пляжей от мусора; создание новых коралловых рифов; организацию швартовочных точек для туристических судов.

Все проекты предполагают участие местного бизнеса и просто неравнодушных членов пхукетского сообщества, хотя для участия в некоторых событиях приезжают и люди из других провинций. В данном случае участие в субботнике принимали две некоммерческие организации, хорошо известные на Пхукете, но не ограничивающиеся только островом. 

Организация Sea You Strong в этом году организовала ультра-марафонский заплыв из Пхукета в Краби, в рамках которого группа активистов в прямом смысле вплавь пересекла залив Пханг-Нга.

Группа Monsoon Garbage Thailand известна своей успешной работой по привлечению внимания официальных лиц к локальным экологическим проблемам, будь то мусор на коралловых рифах или свалки на суше. Сигналы тревоги от Monsoon Garbage зачастую адресованы именно DMCR, и руководство департамента их не игнорирует. 

 

 

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