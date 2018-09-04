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С начала года от денге в Таиланде погибли 65 человек

Минздрав Таиланда в очередной раз предупредил жителей страны о необходимости серьезно относиться к лихорадке денге.

Новости Пхукета

4 Сентября 2018 10:34:10

Источник: Минздрав Таиланда
Источник: Минздрав Таиланда

За период с 1 января по 28 августа от лихорадки денге погибли 65 человек, общее число зарегистрированных случаев заболевания превысило 50 тыс. Соответствующие цифры озвучил 2 сентября доктор Суванначай Ваттанайингчарончай, возглавляющий в Департамент санитарно-эпидемиологический надзора в Министерстве здравоохранения Таиланда. Согласно данным ведомства, количество зарегистрированных случаев денге в этом году в полтора раза выше, чем в предыдущем.

Доктор Ваттанайингчарончай подчеркнул, что первое заболевание денге обычно протекает у человека легче, чем повторное заражение. Медик подчеркнул, что принципиально важное значение имеет своевременное обращение за помощью в случае появления симптомов. В число этих симптомов

Как указывается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), симптомы денге варьируются от легкого повышения температуры до сильной лихорадки, приводящей к потере трудоспособности и сопровождающейся сильной головной болью, болью в области глаз, мышечной и суставной болью, а также сыпью. Именно сыпь позволяет отличить денге от простуды или гриппа.

Специалисты ВОЗ указывают, что денге следует предполагать в случаях, когда высокая температура (40°C) сопровождается двумя из следующих симптомов: сильная головная боль, боль в области за глазами, мышечные и суставные боли, тошнота, рвота, увеличение лимфатических узлов или сыпь.

Напомним, что Пхукет входит в число лидеров среди провинций Таиланда по числу случаев денге на душу населения (сейчас остров занимает в этом списке четвертое место). Однако в значительной мере такая статистика объясняется тем, что официальное население Пхукета составляет всего 390 тыс. человек, тогда как в реальности на острове проживает намного больше людей. Впрочем, местный офис Минздрава все равно находит пхукетскую статистику вызывающей опасения.

Основным способом предупреждения денге по-прежнему является уничтожение разносящих вирус комаров и устранение условий для их активного размножения. Комары откладывают личинки в местах со стоячей водой, поэтому такие емкости должны быть как минимум закрытыми. Если же закрыть емкость невозможно, то необходимо регулярно проверять обрабатывать воду средствами от комаров, которые можно купить практически в любом магазине. Также важно использовать репелленты от комаров, закрывать окна и двери москитными сетками, применять другие средства против насекомых.

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