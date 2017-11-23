С декабря Лаос станет для россиян безвизовым на 30 дней, вместо 15

Со 2 декабря 2017 года туристы из России смогут находиться в Лаосе без визы в течение 30 дней.

23 Ноября 2017 11:36:13

Фото: Allie_Caulfield / Flickr

В субботу, 2 декабря 2017 года, вступает в силу подписанное Лаосом и Россией соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев заграничных паспортов, сообщает МИД РФ.

Соглашение было подписано в сентябре 2016 года и предусматривает отмену виз при посещении российскими гражданами Лаоса (и наоборот) с туристическими целями на срок до 30 дней. В случаях более продолжительных поездок или планирующегося трудоустройства виза по-прежнему будет нужна.

Напомним, с сентября 2008 года Лаос в одностороннем порядке ввел 15-дневный безвиз для туристов из России. В свою очередь туристическая виза в Лаос разрешает пребывание в стране на срок 30 дней с возможностью оформления двух продлений на 15 дней каждое.