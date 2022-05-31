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С борта баржи в Андаманском море смыло контейнеры

Направлявшаяся из Транга на остров Пенанг баржа лишилась части груза из-за штормовой погоды в Андаманском море. Часть смытых с борта контейнеров в понедельник прибило к берегам провинции Сатун.

Новости Пхукета

31 Мая 2022, 11:00 AM
Один из потерянных контейнеров в море. Фото: Achadtaya Chuenniran

Один из потерянных контейнеров в море. Фото: Achadtaya Chuenniran

Как сообщил региональный центр контроля на море, 30 мая пять контейнеров были обнаружены на пляже острова Сарэ в Сатуне, еще восемь обнаружили рыболовецкие траулеры в районе малайзийского острова Лангкави. Всего же с борта баржи Namthong 27 смыло 18 контейнеров, пишет Bangkok Post.

Инцидент с баржей произошел 29 мая в 0,4 морских мили от морского парка Петра в Сатуне. Причиной инцидента стала штормовая погода. Лишившуюся части груза баржу буксировало судно Fortune II, в контейнерах находится древесина гевеи.

На поиски остающихся в море контейнеров направлены суда YKP Karishma из Кантанга и YKP Marine из Пенанга. В их задачи входит обнаружение груза и информирование других судов о возможной угрозе судоходству. Оба буксира сейчас находятся в водах Сатуна.

 

 

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