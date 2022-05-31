С борта баржи в Андаманском море смыло контейнеры

Направлявшаяся из Транга на остров Пенанг баржа лишилась части груза из-за штормовой погоды в Андаманском море. Часть смытых с борта контейнеров в понедельник прибило к берегам провинции Сатун.

Новости Пхукета

31 Мая 2022, 11:00 AM

Один из потерянных контейнеров в море. Фото: Achadtaya Chuenniran