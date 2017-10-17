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С арендаторами клуба на Бангле разорвали контракт после ночной стрельбы

Владелец здания, где располагался ночной клуб Hollywood, разорвал контракт на аренду после того, как один из посетителей заведения открыл огонь по другому ночью 12 октября.

Таньялак Сакут

17 Октября 2017 12:43:43

На фасаде клуба уже вывешен баннер, сообщающий о том, что клуб временно не работает, а помещение ищет арендатора. Фото: Причавут «Праб» Кисин
На фасаде клуба уже вывешен баннер, сообщающий о том, что клуб временно не работает, а помещение ищет арендатора. Фото: Причавут «Праб» Кисин

Владелец здания на Бангла-Роуд, где до недавнего времени работал ночной клуб Hollywood, разорвал контракт с арендаторами после ночной стрельбы в заведении. Это «Новостям Пхукета» подтвердил собственник объекта Причавут «Праб» Кисин, возглавляющий компанию Pisona Group и являющийся одним из самых заметных игроков в туристическом бизнесе Патонга.

Господин Писин подтвердил корреспонденту редакции, что причиной разрыва контракта стал инцидент 12 октября, когда в заведении повздорили двое посетителей и один открыл огонь по другому из полуавтоматического пистолета. Стрелок – 34-летний Манут Понгсупакит – добровольно сдался в руки полиции, признал выдвинутые против него обвинения и был отпущен под залог в 300 тыс. бат. Его оппонент – 27-летний Понгварит Типтара – в настоящий момент находится в больнице. Одна из выпущенных Манутом пуль пробила мужчине легкое.

«Инцидент стал следствием пьяного конфликта двух мужчин. Такое постоянно происходит во всех развлекательных заведениях. Это обыденность. Но охранник в момент происшествия находился в туалете», – заявил Причавут Кисин.

«Нанятая прежним менеджментом охрана не справилась со своими задачами», – добавил он.

Господин Кисин пояснил, что в контракте с менеджментом было прописано условие о том, что соглашение будет разорвано, если арендатор «нанесет репутационный ущерб этому месту или появится в новостях в негативном свете». По словам бизнесмена, менеджмент клуба согласился с тем, что события 12 октября привели именно к этому.

«Шеф полиции Патонга полковник Тассанай [Ораригадет] распорядился закрыть клуб на семь дней. Сейчас я ищу новый менеджмент. Я беспокоюсь о более чем 170 сотрудниках клуба, им нужна работа. Это следующий вопрос, который мне предстоит решить», – заявил глава Pisona Group.

«Аренда этого помещения стоит 200 тыс. бат в месяц. Трансферный сбор зависит от срока аренды», – добавил он.

 

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