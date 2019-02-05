С 8 февраля значительная часть Пхукета может начать получать воду по графику

Пхукетский офис Управления водоснабжения (PWA) официально вводит режим экономии воды в ряде районов центральной и южной частей острова.

Новости Пхукета

5 Февраля 2019, 05:47 PM

Фото: PWA

Согласно уведомлению PWA, выпущенному сегодня, запасы в водохранилищах Банг-Вад, Банг-Ньеу и Кхлонг-Крата продолжают стремительно сокращаются и острову грозит нехватка воды, если на Пхукет в ближайшие два-три месяца не прольются обильные дожди.

В настоящий момент опубликован следующий график водоснабжения на февраль.

По четным дням – 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 и 28 февраля – обеспечивается водоснабжение части Раваи от перекрестка Wiset Rd. и Sai Yuan Rd. до пляжа Януй, Ко-Кэу и острова Сирэ. Соответственно, в другие дни жители этих районов могут столкнуться с отсутствием воды в трубах.

По нечетным дням – 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 и 27 февраля – обеспечивается водоснабжение части Раваи от перекрестка Wiset Rd. и Sai Yuan Rd. до пляжа Януй, а также Май-Кхао, Саку, Тхепкрасаттри, Чернг-Талей, Срисунтхорна, Паклока и северной части Ко-Кэу. В прочие дни бесперебойное водоснабжение в этих районах не гарантируется.

В настоящий момент The Phuket News и «Новости Пхукета» не располагают какими-либо еще подробностями. В частности, нет ясности относительно того, как именно следовать понимать разделение Раваи на две части. Также неизвестно, насколько строго PWA будет придерживаться приведенного в уведомлении графика.

Телефоны PWA для справок – 076-319173 и 082-7901634.