С 20 августа курение в доме в Таиланде может подвести под статью

Вступающий в силу 20 августа Закон о развитии и защите института семьи позволит привлекать к ответственности за курение в жилых помещениях, если это наносит вред здоровью лиц, проживающих совместно с курильщиком. Подобные действия могут расцениваться как форма домашнего насилия.

Новости Пхукета

24 Июня 2019, 02:49 PM

Фото: NNT

О том, что курение в жилых домах может классифицироваться как разновидность домашнего насилия, заявил господин Лертпанья Буранабандит, возглавляющий Департамент по делам женщин и развития семьи при Министерстве социального развития Таиланда. С соответствующим комментарием относительно нового закона господин Буранабандит выступил 21 июня, сообщает Национальное новостное бюро Таиланда (см. здесь).

Как отметил господин Буранабандит, курение в жилом помещении и причинение тем самым вреда другим проживающим там лицам может являться основанием для возбуждение уголовного дела о физическом насилии и дела в рамках юрисдикции Суда по делам семьи и несовершеннолетних.

Если суд признает курильщика виновным в причинении серьезного физического вреда или душевных страданий домочадцам, то наказанием может быть принудительная отправка на реабилитацию и избавление от никотиновой зависимости.

Господин Буранабандит отметил, что основанием для привлечения к ответственности по факту домашнего насилия являются любые случаи и формы причинения физического вреда и душевных страданий, а также ущерба правам и свободам членов семьи.

При этом в публикации Thai PBS приводится еще более длинный перечень видов домашнего насилия, включая причинение вреда «жизни, телу, разуму, здоровью, свободе или репутации человека» (см. здесь).

Газета Post Today добавляет, что курение в доме может провоцировать конфликты между курящими и не курящими членами семьи. При этом газета отмечает, что последствия никотинового голодания при попытках воздерживаться от курения силой воли также могут провоцировать «физическое и эмоциональное насилие» со стороны курильщика (см. здесь).

Согласно публикации Post Today, дела против лиц, злоупотребляющих табаком в ущерб семье, также могут рассматриваться сразу в двух судах – Уголовном суде и Суде по делам семьи и несовершеннолетних. В качестве возможной формы ответственности газета тоже приводит отправку курильщика на курсы по борьбе с никотиновой зависимостью.

В настоящий момент неизвестно, как суды будут устанавливать тяжесть вреда, причиненного пассивным курением.