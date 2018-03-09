Рынок в Самконге повторно уличили в нарушении правил торговли спиртным

Управление здравоохранения провинции Пхукет (РРНО) проверит рынок Chillva Market в Самконге на предмет нарушения правил продажи спиртной продукции после публикации в сети фотографий рекламы алкоголя на рынке.

9 Марта 2018 13:36:29

Фото: Источник The Phuket News

В беседе с «Новостями Пхукета» глава отделения неконтагиозных заболеваний пхукетского офиса РРНО Прапа Накара отметила, что ее ведомству ранее не было известно о том, что на рынке снова ведется торговля спиртным, хотя еще в декабре прошлого года было установлено, что он находится слишком близко к школе, а у торговых точек нет соответствующих лицензий (см. здесь).

«Этих торговцев уже предупреждали о том, что они не имеют права продавать и рекламировать спиртное», – заявила в беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» госпожа Накара.

По ее словам, сотрудники РРНО соберут доказательства нарушения закона и обратятся в полицию и местный муниципалитет.

Напомним, нарушения на рынке Chilva Market были обнаружены в ходе инспекции, проведенной в рамках предновогодней кампании по борьбе с нарушениями в сфере продажи алкоголя. Ревизоры выяснили, что сразу семь баров торговали алкоголем не имея действующих лицензий: выданные им изначально разрешения истекли еще 31 декабря 2016 года. Кроме того, как отмечала тогда госпожа На-Накорн, бары на рынке Chilva игнорировали требования закона в отношении рекламы спиртной продукции, а сам рынок находился слишком близко к школе.

При этом госпожа Накара подчеркивала, что ее ведомство может лишь выявить нарушение, а меры в отношении нарушителей должна принимать полиция.