Рынок недвижимости Пхукета: Восемь факторов риска

Специалисты Thai Residential рассказывают, какие факторы риска нужно иметь в виду при покупке недвижимости на Пхукете.

Партнерский материал

14 Июля 2019, 01:00 PM

Любые инвестиции сопряжены с риском. Покупка недвижимости на Пхукете исключением не является.

Как мы говорили в предыдущей колонке The Phuket Property Guide, общий настрой специалистов относительно будущего рынка недвижимости Пхукета является оптимстичным. Той же точки зрения придерживаются покупатели пхукетского жилья (иначе зачем покупать) и девелоперы (иначе зачем строить). Впрочем, любая инвестиционная деятельность связана с определенными рисками, и покупка недвижимости на Пхукете не является исключением. Ниже вы найдете список пунктов, которые нужно иметь в виду при принятии решения.

Что если кредитные ставки по всему миру пойдут вверх?

Иностранные покупатели недвижимости в Таиланде, как правило, совершают сделки на собственные деньги и не используют банковских кредитов, так что доступность ипотеки не относится к факторам риска. Однако рост банковских ставок определяет, что в данный момент более выгодно: сбережение или инвестиции. И если мир войдет в полосу дорожания кредитов, это может негативно сказаться на интересе иностранцев к тайской недвижимости. Впрочем, пока что на подобную смену тренда ничего не намекает.

Торговая война между Китаем и США

Мир уже сейчас ощущает последствия торговой войны между Китаем и США, при этом именно Китай финансирует множество инфраструктурных и других проектов на Пхукете. Так что если китайские юани вдруг потекут в альтернативном направлении, пхукетский рынок недвижимости вполне может это почувствовать.

Глобальная экономика

Крайне маловероятно, что Таиланд вновь станет страной, спровоцировавшей крупный международный финансовый кризис. Однако это не означает, что страну не зацепят последствия глобального кризиса, возникшего на каком-либо другом страновом рынке. Глобальный кризис потому и называется глобальным, что его влияние ощущается всем миром: люди меньше тратят на отдых и путешествия, меньше покупают курортной недвижимости – для Пхукета все это актуально.

Ужесточение финконтроля в Китае

Власти китая уже начали ужесточать контроль за финансовыми потоками и, в частности, за уходом капитала из страны. Меры включают, в том числе, драконовские штрафы за вывод капитала в нарушение установленных требований, при этом не секрет, что часть уходящих из КНР финансов в итоге вкладывается в недвижимость за рубежом, включая Пхукет. Дальнейшее ужесточение требований из стороны Пекина к своим гражданам может оказать негативное влияние на тайский рынок недвижимости.

Риск падения турпотока

Все мы знаем, что туризм является ключевым драйвером роста на рынке недвижимости Пхукета. Сейчас турпоток стабильно растет, но если по какой-то причине тренд развернется вспять, то для острова это будет означать сужение базы потенциальных покупателей и арендаторов жилья. На стоимости недвижимости это тоже скажется.

Избыток предложения

На любом рынке, включая рынок недвижимости, действует простое правило: если предложение превышает спрос, цены стагнируют или идут вниз. В настоящий момент новое предложение на Пхукете более-менее соответствует спросу, однако на вторичном рынке уже ощущается определенный перекос из-за значительного числа новых объектов, поступивших в продажу в последние годы. Впрочем, покупатели, нацеленные на долгосрочную перспективу, будут вознаграждены.

Негативный новостной фон

Негативный новостной фон – извечный фактор риска для любой отрасли, и у рынка пхукетской недвижимости также нет к нему иммунитета. Некоторые из негативных новостей о Пхукете имеют под собой законные основания, но далеко не все. К несчастью, репортеры зачастую не ленятся тратить время и силы на проверку информации, а спешат побыстрее раскрутить очередную резонансную историю про иностранца, с которым что-то случилось на Пхукете. При этом тайские неприятности героя могут быть как следствием реальным местных проблем, так и результатом его собственных необдуманных действий. Сочувствие к герою публикации и нежелание вникать в суть зачастую приводят лишь к тому, что пресса безосновательно изображает Пхукет в черном цвете.

Изменения визового законодательства

В течение последних десятилетий Таиланд был гостеприимен по отношению к иностранцам, хотя были и периоды ужесточения (с последующим смягчением) визовых требований. В целом ситуация выглядит так, что обладатели законно полученных виз и разрешений на долгосрочное пребывание и в будущем не будут испытывать проблем с проживанием в Таиланде, равно как и пенсионеры, с достаточным финансовым багажом. Однако тем, кто полагается на фейковые студенческие визы или вовсе виза-раны, стоит готовиться к тому, что им будет все сложнее и сложнее жить в Королевстве.

Данный материал впервые был опубликован в гиде по пхукетской недвижимости 2018/2019 ThaiResidential Phuket Property Guide. Скачать гид можно на странице: ThaiResidential.com/phuket-property-guide, связаться с авторами – по телефону +66 9484 11918. Обзор позитивных факторов, влияющих на рынок недвижимости Пхукета можно найти в номере «Новостей Пхукета» от 14 июня или на сайте газеты.