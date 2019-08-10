Рынок недвижимости Пхукета: Главный плюс кондоминиума для иностранца

Кондоминиум может быть не только многоквартирным домом, но и комплексом люксовых резиденций, больше напоминающих виллы. Но главное, юнит в кондоминиуму иностранец может оформить в полную собственность.

Партнерский материал

11 Августа 2019, 09:00 AM

Фото: Shutterstock

Главное препятствие на пути к покупке дома своей мечты в Таиланде заключается в том, что иностранец не может владеть землей в Королевстве. И чтобы не было недопонимания, уточним: это относится к любой вилле, дому в жилом поселке, таунхаусу и шопхаусу – к любому объекту, владение которым неразрывно связано с владением землей, как с ней связан и сам объект.

Если углубиться в Земельный кодекс Таиланда можно с удивлением заметить, что буква закона, казалось бы, противоречит приведенному выше тезису. Вместо прямого запрета на владение землей, закон неожиданно заявляет, что владеть ей иностранец (в документе использовано слово alien) все-таки может.

Вот прямая цитата из Land Code Promulgating Act, статья 86 которого гласит: «Иностранец может приобрести землю на основании соглашения, дающего право на владение недвижимой собственностью». О чем статья 86 умалчивает, так это о том, что последнее из таких соглашений истекло в 1970 году.

Кому-то может показаться, что отсутствие прямого запрета можно использовать как лазейку для покупки земли. Однако в Таиланде юридические решения все же трактуются в соответствии с духом закона, а не его буквой. А дух здесь совершенно однозначен: нет специального соглашения – нет и права владеть землей, если вы не гражданин Таиланда. И регулярно дух этого закона материализуется в правоприменительной практике.

Впрочем, покупку квартир в кондоминиумах регулирует отдельный Закон о кондоминиумах, положения которого в отношении иностранцев более четкие и более приемлемые. По тайскому законодательству, до 49% кондоминиума может находиться в полной собственности иностранца или иностранцев (Freehold), а 51% должен принадлежать гражданам Таиланда или тайским компаниям.

Таким образом, кондоминиум является оптимальным вариантом для иностранца, желающего легально и полноценно владеть собственным объектом недвижимости в Таиланде. Объект в таком случае оформляется в полную собственность на имя иностранца, и его права на жилье остаются постоянными до момента продажи объекта. При этом в плане наследования такой недвижимости законодательство Таиланда также благосклонно к зарубежным собственникам, которые имеют все права завещать купленный объект наследнику.

Сейчас важно подчеркнуть, что кондоминиум – это форма собственности жилья (дословно – «совместное владение»). Таким образом кондоминиуму не обязательно быть многоквартирным многоэтажным домом. Это может быть кластер из нескольких малоэтажных построек, таунхаусов или даже просторных юнитов, скорее напоминающих виллы (о разных типах недвижимости мы поговорим ниже).

Общего у различных вариантов то, что вы владеете определенной долей в проекте, зарегистрированном как кондоминиум. Технически это означает, что вам принадлежит и часть пространств и инфраструктуры общего пользования, таких как бассейн, спортзал, парковая территория, автомобильная парковка, лобби.

В документе на право собственности должен указываться не только метраж вашего жилья, но также общая территория общего пользования и, соответственно, какая часть ее относится к вашему юниту. Стоит подчеркнуть, что ваша доля в совместном владении дает и право голоса в объединении собственников/жильцов.

Резюмируем. Если вы ищете объект, который можно оформить в полную собственность без каких-либо оговорок, то искать нужно среди классических кондоминиумов или других объектов с лицензией кондо.

Данный материал впервые был опубликован в гиде по пхукетской недвижимости 2018/2019 ThaiResidential Phuket Property Guide. Скачать гид можно на странице: ThaiResidential.com/phuket-property-guide, связаться с авторами – по телефону +66 9484 11918.