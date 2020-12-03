Рынок доступных товаров возобновит работу в январе

Пхукетский офис Министерства торговли объявил о том, что рынок доступных товаров Blue Flag (Commerce Market) возобновит работу со следующего года.

Новости Пхукета

3 Декабря 2020, 11:15 AM

Фото: Phuket PR Department

Спонсируемые Министерством торговли ярмарки Blue Flag проводились в Таиланде на протяжении более десяти лети, пока программа не завершилась в 2020 году. Впрочем, на фоне пандемии коронавируса в июне этого года кампания была возобновлена, и власти сразу отчитались об успехе. Согласно заявлению официальных лиц, на июньской двухдневной ярмарке было продано товаров на 350 тыс. бат.

В среду, 2 декабря, глава пхукетского офиса Министерства торговли Преммани Субчокчай анонсировала еще восемь новых ярмарок доступных товаров.

«Предыдущие восемь рынков обеспечили продажи на 3,3 млн бат. Данная сумма прекрасно иллюстрирует успешность мероприятия», – заявила госпожа Субчокчай.

Следующие ярмарка пройдут 12-13 января, 2-3 февраля, 7-8 апреля, 5-6 мая, 1-2 июня, 6-7 июля и 3-4 августа.

«На ярмарках люди смогут купить по доступным ценам такую продукцию как рис, яйца, мясо, растительное масло, сахар, свежие фрукты и овощи», – отметила госпожа Субчокчай.