Рыболовецкое судно сгорело на Пхукете

Рыболовецкое судно, стоявшее у причала в Рассаде, было полностью уничтожено огнем в результате пожара 25 августа. Об инциденте стало известно два дня спустя, когда о нем сообщил пхукетский офис Департамента рыболовства. О причине происшествия ничего не говорится, размер материального ущерба неизвестен, но речь идет о нескольких миллионах бат.

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Как сообщил пхукетский офис Департамента рыболовства, пожар произошел на борту судна Yutuna No3, стоявшего у пирса в Кхлонг-Ной в Рассаде. Локация является одним из мест базирования рыболовецкого флота Пхукета и находится на территории тамбона Рассада.

На место событий выехали пожарные из муниципалитета Рассады, сотрудники полиции Пхукет-Тауна и представители Департамента рыболовства, включая сотрудницу юридического отдела Тассани Иен-Ленг и дежурную сотрудницу Ничакан Йонгстар.

На фотографий с места событий не видно автомобилей скорой помощи ни в момент пожара, ни после него. В отчете Департамена рыболовства о пострадавших ничего не говорится, что позволяет предположить, что возгорание причинило только имущественный ущерб. Официально, впрочем, отсутствие жертв не подтверждено.

Размер материального ущерба неизвестен, хотя сообщение о пожаре было опубликовано через два дня после самого инцидента. На фото видно, что все надстройки на лодке были полностью уничтожены огнем, хотя сам корпус осталась на плаву, а пожарные ходили по выгоревшему остову судна, когда пламя было потушено.