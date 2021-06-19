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Рыболовецкое судно осталось без топлива во время промысла в заливе Пханг-Нга

Базирующиеся на Пхукете моряки ВМФ Таиланда оказали помощь экипажу рыболовецкого судна, оставшегося без топлива и дрейфовавшего в районе острова Докмай вечером 18 июня.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Июня 2021, 04:32 PM
Фото: ВМФ Таиланда

Фото: ВМФ Таиланда

Фото: ВМФ Таиланда

Фото: ВМФ Таиланда

Сообщение о попавших в опасную ситуацию моряках поступило в морскую полицию Пхукета около 22:00 вечера. Подполковник Джирают Нийомдет рассказал, что в отделение позвонила дочь одного из рыбаков, находившихся на дрейфовавшем судне.

Женщина сообщила, что ее 64-летний отец и еще несколько рыбаков вышли в море на лодке Choksanae Por около 16:00. Однако в баках судна по некой причине закончилось топливо, так что вернуться на берег экипаж был не в состоянии. В итоге рыбакам требовалась либо дозаправка в море, либо буксировка на Пхукет.

Подполковник Нийомдет передал информацию в штаб третьего регионального командования ВМФ на мысе Панва, после чего моряки отрядили патрульный катер Tor 814 на поиск Choksanae Por.

Рыболовецкая лодка была обнаружена около 23:30 примерно в трех морских милях к востоку от острова Докмай. Все рыбаки на борту чувствовали себя хорошо, так что военные дозаправили их судно и вернулись на базу. Рыбаки же заявили, что вернутся на остров своим ходом к утру.

 

 

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