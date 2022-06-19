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Рыболовецкое судно арестовано за промысл в тайских водах к западу от Пхукета

Моряки третьего регионального командования ВМФ Таиланда арестовали индонезийское рыболовецкое судно за нелегальный промысел в тайской исключительной экономической зоне. Как сообщили представители ВМФ, полиции были переданы 15 моряков из Индонезии, находившиеся на борту судна-нарушителя.

Новости Пхукета

19 Июня 2022, 02:00 PM
Индонезийских рыбаков арестовали за промысел в тайских водах и передали полиции Чалонга. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Индонезийских рыбаков арестовали за промысел в тайских водах и передали полиции Чалонга. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Индонезийских рыбаков арестовали за промысел в тайских водах и передали полиции Чалонга. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Индонезийских рыбаков арестовали за промысел в тайских водах и передали полиции Чалонга. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Индонезийских рыбаков арестовали за промысел в тайских водах и передали полиции Чалонга. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Индонезийских рыбаков арестовали за промысел в тайских водах и передали полиции Чалонга. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Индонезийских рыбаков арестовали за промысел в тайских водах и передали полиции Чалонга. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Индонезийских рыбаков арестовали за промысел в тайских водах и передали полиции Чалонга. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Индонезийских рыбаков арестовали за промысел в тайских водах и передали полиции Чалонга. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Индонезийских рыбаков арестовали за промысел в тайских водах и передали полиции Чалонга. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Исключительные экономические зоны в Индийском океане. Изображение: Maximilian Dörrbecker / Wikimedia Commons

Исключительные экономические зоны в Индийском океане. Изображение: Maximilian Dörrbecker / Wikimedia Commons

Вечером 17 июня тайские рыбаки сообщили военным о замеченной группе иностранных рыболовецких судов в тайской экономической зоне примерно в 45 морских милях к западу от Пхукета. Как указали представители ВМФ, промысел там вели 65 чужих лодок.

Отправленному для проверки информации патрульному кораблю HTMS Leam Singhe удалось задержать одно среднегабаритное рыболовецкое судно, на борту которого находились 15 индонезийцев. Остальные нарушители ушли на запад.

Индонезийскую лодку отконвоировали к пирсу в Рассаде, экипаж передали в руки полиции Чалонга для привлечения к ответственности по закону. ВМФ не уточнил, какие обвинения были против них выдвинуты.

Третье региональное командование отметило, что стабильно получает от тайских рыбаков жалобы на присутствие конкурентов в своей исключительной экономической зоне. Индонезийцы не только ведут там незаконный промысел, но и воруют оборудование у тайских коллег. Тайский флот имеет полномочия принимать меры, однако для этого требуется, чтобы нарушители не успели уйти в свои воды.

Согласно заявлению ВМФ, арест 17 июня стал третьим по счету за 2021-2022 годы. Ранее The Phuket News сообщала о задержании индонезийцев силами военных моряков в апреле 2021 года и в январе 2022 года. Также нелегальный траулер был арестован в феврале 2021 года, но ту операцию провели сотрудники не ВМФ, а Департамент рыболовства, и дело был в заливе Пханг-Нга.

Третье командование ВМФ заверило, что стоит на страже тайских национальных интересов на море, и подчеркнуло, что океан является основным источников доходов для «андаманских жителей». Сообщения о нарушениях и чрезвычайных ситуациях на море принимаются по горячей линии 1465.

 

 

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