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Рыболовецкий порт Пхукета готовится возобновить работу

В среду, 1 сентября, в рыболовецком порту Пхукета (Phuket Fishing Port) на острове Сирэ прошла генеральная уборка. Порт, закрытый из-за вспышки коронавируса на две недели, должен возобновить работу 3 сентября.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Сентября 2021, 04:57 PM
Генеральная уборка в рыболовецком порту. Фото: PR Phuket

Генеральная уборка в рыболовецком порту. Фото: PR Phuket

Генеральная уборка в рыболовецком порту. Фото: PR Phuket

Генеральная уборка в рыболовецком порту. Фото: PR Phuket

Генеральная уборка в рыболовецком порту. Фото: PR Phuket

Генеральная уборка в рыболовецком порту. Фото: PR Phuket

Генеральная уборка в рыболовецком порту. Фото: PR Phuket

Генеральная уборка в рыболовецком порту. Фото: PR Phuket

Генеральная уборка в рыболовецком порту. Фото: PR Phuket

Генеральная уборка в рыболовецком порту. Фото: PR Phuket

Генеральная уборка в рыболовецком порту. Фото: PR Phuket

Генеральная уборка в рыболовецком порту. Фото: PR Phuket

Генеральная уборка в рыболовецком порту. Фото: PR Phuket

Генеральная уборка в рыболовецком порту. Фото: PR Phuket

В день генеральной уборки в порт приехали губернатор Наронг Вунсиеу и президент Ассоциации рыболовов Пхукета Сомйот Вонгбунйакун.

«Пхукет располагает 17 рыболовецкими пирсами, зарегистрированными Департаментом рыболовства. Только 10 из них используются для выгрузки рыбы на берег, остальные предназначены для стоянки судов. Ежегодно на берег доставляется около 100 тыс. тонн улова», – отметил губернатор Вунсиеу, добавив, что в денежном выражении речь идет о сумме в 4,5 млрд бат.

«Рыболовецкий флот насчитывает 352 судна, на которых работают 3159 человек. Среди рабочих – 1428 граждан Таиланда и 731 трудовой мигрант из Мьянмы, Камбоджи и Лаоса. Также еще 400 человек работают на пирсах», – указал глава провинции.

Губернатор рассказал, что после зафиксированной изначальной вспышки коронавируса сотрудники Минздрава начали массовое тестирование рыбаков и обнаружили значительное количество бессимптомных носителей вируса. Для их размещения был выделен склад, который переформатировали в полевой госпиталь, установив там 150 коек.

«Сейчас в этом месте находятся 120 человек», – отметил господин Вунсиеу.

«Одновременно с этим еще 178 рыбаков находятся в самоизоляции на борту 18 судов, стоящих у острова Тапао-Ной. На пяти из судов имеются 36 зараженных. Остальные рыбаки здоровы, но добровольно решили отправиться в самоизоляцию на судах», – добавил губернатор.

Глава провинции не уточнил, к каким убыткам могло привести закрытие главного рыболовецкого порта на две недели. Президент Ассоциации рыболовов Пхукета Сомйот Вонгбунйакун также никаких цифр не назвал, хотя и признал, что пострадали как рыбаки, так и торговцы рыбой.

«Порт откроется в пятницу, 3 сентября, но в норму ситуация вернется в районе 6 числа», – добавил господин Вонгбунйакун.

 

 

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