Рыбалка на озере Чео-Лан

Озеро Чео-Лан – это не только живописнейшая природа, но и прекрасная рыбалка.

Майк Бейли

31 Декабря 2018, 09:00 AM

Фото: Exotic Fishing Thailand

Если вам одинаково приелась морская рыбалка и рыбалка на оборудованных озерах, то есть и третий вариант, о котором знают далеко не все. Речь идет о традиционной пресноводной рыбалке в одном из живописнейших уголков южного Таиланда – на острове Чео-Лан. Это озеро площадью 160 кв. км находится в центре национального парка Кхао-Сок и имеет рукотворную природу. Оно образовалось после возведения дамбы и гидроэлектростанции Rajjaprabha в 1987 году.

Пейзажи на Чео-Лану просто захватывают дух. Кристальная водная гладь окружена горами, которые покрыты густыми нетронутыми джунглями и где обитают самые разные представители тропической фауны. Среди деревьев можно заметить диких слонов, обезьян, оленей, кабанов и бесчисленных птиц. Как указывает Википедия, в парке обитают 5% от всех известных науке представителей земной фауны.

Озеро находится примерно в двух часах езды от пхукетского аэропорта, плюс еще некоторое время придется потратить на то, чтобы на лодке добраться до самых рыбных мест. По этой причине поездка на рыбалку без ночевки особого смысла не имеет, тем более что вариантов размещения в окрестностях Чео-Лана множество – от традиционных бамбуковых хижин до небольшим курортных комплексов с кондиционированными бунгало.

Рыбалка осуществляется с лодок лонгтейлов, которыми управляют местные гиды, знающие озеро как свои пять пальцев. Гидрографических карт Чео-Лана не существует, поэтому наличие знающего гида имеет первостепенное значение, поскольку иначе можно просто заблудиться среди множества островов.

Пожалуй, самый увлекательный и продуктивный вид рыбалки на Чео-Лане – ловля на спининг с плавающей блесной, особенно в местах скопления мальков змееголова (Channidae). Охраняющие потомство взрослые змееголовы незамедлительно бросаются на блесну, которую принимают за мелкую хищную рыбу, желающую полакомиться мальками. Путь к успеху – систематически раз за разом забрасывать блесну в выбранное место, пока змееголов не среагирует.

Змееголов – или томан, как его еще называют – может дать рыбаку ожесточенный бой, демонстрируя силу и немалые акробатические способности. Не менее суровым может оказаться испытание и для снастей. Более того, если вам все же удастся справиться с добычей и вытащить ее из воды, при извлечении крючка также стоит помнить об осторожности, поскольку змееголов не задумываясь может зубами вырвать кусок плоти из пальца рыбака. Длинные плоскогубцы и захват «бога грип» обязательны.

Наряду со змееголовом популярностью у рыбаков на Чео-Лане пользуется так называемый джунглевый окунь или хампала барб (Hampala macrolepidota), который хорошо ловится на разнообразные блесны.

В заключение хочется напомнить о важном принципе любой рыбалки: 90% рыбы ловится в 10% водоема, поэтому принципиально важно наличие рядом с вами гида, знающего местность. Лично я могу посоветовать Нила Робинсона из www.fishing-khaolak.com, который рыбачит на Чео-Лан многие годы. Обращайтесь к нему, чтобы заранее повысить шансы на удачную рыбалку.

Огромное озеро Чео-Лан – настоящий рай для поклонника ловли на спининг, достойный внимания любого энтузиаста этого дела да и просто любителя природы.

Майк Бейли – пхукетский рыболов из Exotic Fishing Thailand Co Ltd. Сайт: www.exoticfishingthailand.com. Эл. почта: exoticfishingthailand@gmail.com. Телефоны: 0883799377 (англ.) и 0811995922 (тайск.).