Рыбаки с Най-Харна отличились уловом макрели

Департамент рыболовства Пхукета опроверг слухи о том, что якобы несколько тысяч мертвых рыб были вынесены волнами на пляж Най-Харн 2 декабря. Как оказалось, никакого бедствия не произошло, просто местным рыбакам повезло наткнуться на большой косяк макрели у самого берега и вытащить сетями на пляж впечатляющий улов.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Декабря 2018, 01:35 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Замеченный у побережья Най-Харн огромный косяк макрели (Megalaspis cordyla*) заставил рыбаков устроить распродажу прямо на пляже. В общей сложности в сети местных жителей за один раз попалось около 4 тыс. макрелей, известных в Таиланде по именем «пла хангкэнг».

Рыбу сетями вытащили прямо на берег, где сразу же приступили к торговле. Рыбы было так много, что ее предлагали по цене в 100 бат за три штуки, что заметно ниже рыночной цены.

В беседе с The Phuket News местный рыбак Пончай Фангам заявил, что макрели в этом году в целом больше, чем обычно.

«Пла хангкэнг встречается у побережья с ноября по январь, но в этом году ее больше, чем обычно, особенно у пляжей Най-Харн, Ката, Карон и Фридом. Обычно каждая рыба весит 600-700 г и продается по цене в 70-80 бат за кг, но в этот раз цены ниже. Некоторые рыбаки даже раздают ее бесплатно», – отметил The Phuket News господин Фангам.

*В русскоязычной традиции рыбу Megalaspis cordyla, относящуюся к отряду ставридовых, именуют скумбриевидной или крупнощитковой ставридой. В англоязычной традиции слово ставрида употребляется в научном контексте, а в повседневном обиходе всю подобную рыбу называют макрелью. Под этим названием она продается и на Пхукете.