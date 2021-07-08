Рыбаки Пхукета просят расширить зону ловли

Группа из примерно 100 пхукетских рыбаков обратилась к губернатору Пхукета с просьбой расширить зону разрешенного промысла вокруг острова. По их словам, на фоне COVID-19 многие люди, ранее занятые в других отраслях, переключились на рыболовство, так что места для всех теперь не хватает.

Новости Пхукета

Согласно действующим правилам, местные рыбаки имеют право вести промысел в радиусе 1,5 морских миль от побережья Пхукета. И представители отрасли уже обращали внимание на то, что хотели бы добиться пересмотра этого стандарта.

В среду, 7 июля, группа рыболовов во главе с лидером Рыболовецкой ассоциации Пхукета Сомсаком Промкэу собралась в парке имени 72-летия Королевы Сирикит в Пхукет-Тауне, чтобы рассказать о своих трудностях и передать вице-губернатору Пичету Панапонгу официальный запрос на оказание помощи.

Некоторые участники акции держали в руках плакаты с такими надписями, как: «Пхукетским рыболовам не хватает места для промысла», «Будьте добры к нам», «Верните нам 3 морские мили».

«В результате экономического кризиса, вызванного COVID-19, все больше людей обращаются к рыболовству как к источнику дохода. До пандемии в пхукетском офисе Департамента рыболовства было зарегистрировано всего 1,2 тыс. лодок, но за последние 12 месяцев это число значительно выросло», – заявил глава Рыболовецкой ассоциации Пхукета Сомсак Промкэу.

«По этой причине мы просим органы власти серьезно рассмотреть нашу просьбу о расширение зоны промысла до 3 морских миль, чтобы снизить загруженность акватории судами. Мы всегда придерживается стандартов ответственного рыболовства, уделяя внимание защите и сохранению природных ресурсов. Мы не делаем безответственных вещей и всегда следуем закону, ведя промысел вдали от коралловых лиц и мест, куда люди отправляются на дайвинг», – добавил он.

Вице-губернатор Панапонг принял у рыбаков бумагу с официальным запросом, пообещав обсудить их просьбу с представителями профильных ведомств и проинформировав об итогах.

Тем временем пхукетский офис Минздрава (РРНО) выпустил предупреждение для лиц, работающих или посещающих рыбный аукцион на пирсе Синпайбунчай в Рассаде.

«Те, кто были на пирсе между 9:00 и 10:00 утра 26-29 июня находятся в группе высокого риска заражения. Пожалуйста, изолируйтесь, следить за состоянием здоровья и сдайте анализы на COVID-19 в ближайшей к дому больнице или в офисе РРНО», – говорится в предупреждении.

Ведомство не уточнило, что именно послужило основанием для тревоги, но дало контактный телефон для справок – 094-3157700.





