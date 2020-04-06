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Рыбаки на лонгтейле попали в шторм у побережья Пхукета

Экипаж рыболовецкого судна пришел на помощь своим коллегам на лонгтейле, застигнутым штормом между островами Клуай и Ланг во второй половине дня 5 апреля.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Апреля 2020, 09:26 AM
Рыбаки на лонгтейле попали в шторм у побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Рыбаки на лонгтейле попали в шторм у побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Рыбаки на лонгтейле попали в шторм у побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Рыбаки на лонгтейле попали в шторм у побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Рыбаки на лонгтейле попали в шторм у побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Рыбаки на лонгтейле попали в шторм у побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Рыбаки на лонгтейле попали в шторм у побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Рыбаки на лонгтейле попали в шторм у побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Рыбаки на лонгтейле попали в шторм у побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Рыбаки на лонгтейле попали в шторм у побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал капитан Сучарт Лыча из полиции Таланга, сообщение о происшествии у восточного побережья острова поступило в участок незадолго до 18:00, когда погода уже постепенно налаживалась.

По словам капитана Лычи, на борту попавшего в шторм лонгтейла находились трое взрослых мужчин – некто Тхани Мамасам, Анек Петнин и Сомбун Клангди – а также «примерно восьмилетний» мальчик Кантанапхон Мат. К моменту прибытия помощи их лонгтейл уже набрал немало воды.

Всех четверых приняло на борт проходившее мимо рыболовецкое судно. Затем мужчин и ребенка доставили на один из пирсов тамбона Паклок, где их уже дожидались спасатели и глава района Панья Сампхарарат. Серьезных травм никто не получил.

 

 

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