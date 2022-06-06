Рыбака смыло со скал волнами на Банана-Бич

Как сообщила организация спасателей Tung Tong Rescue, сообщение о происшествии на Банана-Бич поступило примерно 14:50. На место событий выехали сотрудники Kusoldharm Foundation и административных организаций Саку и Чернг-Талей.
По состоянию на 19:15 вечера пропавшего найти не удалось, затем из-за опустившейся темноты поиски прекратили. На фотографиях, опубликованных Tung Tong Rescue и тайскими СМИ видно, что место событий представляет собой труднопроходимый скалистый участок. В публикации говорится, что погодные условия сильно осложняют работу.
Пропавший идентифицирован как 47-летний Саккарин Булан. Tung Tong Rescue отмечает, что в момент происшествия на пляже находилась супруга рыбака.