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Рыбака смыло со скал волнами на Банана-Бич

Пхукетские спасатели продолжают поиски 47-летнего мужчины, пропавшего в море во второй половине дня 5 июня. Мужчину смыло волнами со скал, когда он рыбачил на Банана-Бич.

Новости Пхукета

6 Июня 2022, 10:00 AM
Рыбак пропал в море в середине дня 5 июня, к вечеру его ни живым, ни мертвым не нашли. Фото: Tung Tong Rescue

Рыбак пропал в море в середине дня 5 июня, к вечеру его ни живым, ни мертвым не нашли. Фото: Tung Tong Rescue

Как сообщила организация спасателей Tung Tong Rescue, сообщение о происшествии на Банана-Бич поступило примерно 14:50. На место событий выехали сотрудники Kusoldharm Foundation и административных организаций Саку и Чернг-Талей.

По состоянию на 19:15 вечера пропавшего найти не удалось, затем из-за опустившейся темноты поиски прекратили. На фотографиях, опубликованных Tung Tong Rescue и тайскими СМИ видно, что место событий представляет собой труднопроходимый скалистый участок. В публикации говорится, что погодные условия сильно осложняют работу.

Пропавший идентифицирован как 47-летний Саккарин Булан. Tung Tong Rescue отмечает, что в момент происшествия на пляже находилась супруга рыбака.

 

 

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