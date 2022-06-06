Рыбака смыло со скал волнами на Банана-Бич

Пхукетские спасатели продолжают поиски 47-летнего мужчины, пропавшего в море во второй половине дня 5 июня. Мужчину смыло волнами со скал, когда он рыбачил на Банана-Бич.

Новости Пхукета

6 Июня 2022, 10:00 AM

Рыбак пропал в море в середине дня 5 июня, к вечеру его ни живым, ни мертвым не нашли. Фото: Tung Tong Rescue